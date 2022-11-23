Жиру настиг Анри, а Мбаппе догнали лишь промахи. Франция начала ЧМ с разгрома

1669175417

сегодня, 06:50

Яркая и размашистая победа чемпионов мира.

Оливье Жиру важнее, чем принято считать

Точно в списке недооцененных футболистов. Но поскольку Жиру хвалили много и часто – в составе «Монпелье» и «Арсенала», то после успехов в «Милане» получил здесь очередную, далеко не первую порцию комплиментов. Но репутация среди французских и английских фанатов у парня была так себе. Вплоть до того, что женатому мужчине с двумя детьми, которого ловили с моделью-любовницей в лондонском отеле, приписывали иную ориентацию. Нападки на Жиру были связаны, в том числе, с армией защиты Бензема.

Хотя Оливье не имеет отношения к криминальной истории отлучения Карима от сборной – обладатель «Золотого мяча» сам виноват, как постановил вердикт версальского суда, у форварда «Реала» столько фанатов, что они вечно атаковали Жиру. Сам Бензема язык за зубами не держал, сравнив себя с болидом «Формулы 1», а конкурента с дешевым картом, на котором катаются ради развлечения. Оливье достаточно спокойно отреагировал, а теперь доказал неправоту Карима. У Жиру теперь 51 гол за сборную, как у Анри, но в ближайшем будущем рекорд обновится. Дальше всех обгонит Мбаппе, а пока Оливье напомнил, что слабые футболисты так высоко не летают.

Разумеется, если бы Карим мог играть в России и Катаре, то именно Бензема был в основе. Но годами форварда «Реала» в сборной не было, и не все понимали ценность Жиру для команды Дешама четыре года назад, когда стягивал на себя защитников, не мешая Погба, Гризманну и Мбаппе в атаке. Бензема в такой хорошей форме в этом году, что ветеран из «Милана» уступил бы лучшему игроку прошлого сезона место в основе, если бы не травма. Но желаем каждой сборной мира такого джокера, как Жиру. В «Милане», пока Ибрагимович получал травмы и настраивал команду на борьбу за пределами поля, Оливье тоже забивал важные мячи по пути к Скудетто.

В сборной Франции 36-летний нападающий играл после возвращения Бензема не часто, хотя отличался в товарищеских матчах. А когда Карим обидно вылетел накануне турнира, то Оливье оказался готов огорчить Австралию до перерыва, не позволив сопернику уверовать в ничью. Причем не подумайте, что вратарь Австралии был героем первого тайма. У Франции было два точных удара, оба реализовали. После перерыва давление на бедных соседей кенгуру не уменьшили, и если бы Мбаппе хотел, то довел количество баллов по «гол плюс пас» до равенства с сыгранными матчами. Но и так неплохо – 8 поединков, 5 мячей, 1 ассист.

У Франции достаточно уязвимостей в защите

«Видишь суслика? Вот и я не вижу, а он есть». Так и с ляпами защиты Франции. Понятно, что Австралия, которая забила после единственного удара в створ, не является соперником, который серьезно протестирует защиту Дешама. Но Льорис не становится сильнее с возрастом – возможно, Меньян мог навязать ему конкуренцию, но голкипер «Милана» получил травму. Защитник этой же команды – Тео Эрнандес, заменил в первом тайме своего брата из «Баварии», а затем отдал важную голевую передачу на Рабьо.

При этом и братцы с прошлым в испанском футболе, и Упамекано с Конате, и Павар, которому «Бавария» время от времени ищет замену – ребята, которые легко допустят заметную ошибку в будущем. Отмечаем талантливость молодых. Не забыли умение играть за сборную того же Павара – вспомните его подвиги на чемпионате мира четыре года назад. И кадровый выбор поражает. В защите люди из «Баварии» и «Ливерпуля», а на лавке безумно талантливые Кунде, Салиба, Фофана и титулованный Варан.



Но разве у Конате и Упамекано много чемпионского опыта? Молодые ребята, оба не так давно выступали за «Лейпциг». Клопп и Нагельсманн правильно делают, что забрали их в свои клубы, исходные данные поражают. Но защита у Франции точно не монолитная. Доказано семью пропущенными мячами в Лиге наций. Вот только тогда явно подвели форварды – 5 голов в 6 матчах, а сегодня реализация ударов в створ не идеальная, но приличная. Жиру забил дважды после двух метких попыток, Рабьо и Мбаппе после единственных. Промахнулись два защитника и Гризманн. Антуан при этом создал 6 моментов, тоже принял участии в избиении соперника. С Австралией проблемы обороны перекрыла атака.

У чемпиона темп Англии и акцент на фланги

Первый тур открывает каждую сборную-фаворита. Англия понравилась тактическими уловками, не играет от себя, даже если напротив Иран. Явно страхуются от неприятностей в защите. Увидели также, что Аргентина и Нидерланды не обрели почерк. Чемпионы Дешама заигрывали с огнем, могли уйти на перерыв при счете 2:2, ведь французы и интриги – братья, но на нереализованный Мбаппе момент австрийцы ответили тем же. Да и размашистая игра с моментами не значит, что Франция играла неправильно. Они так не душили соперника, как британцы иранцев, но одновременно Дешам выбрал схему и подход, удобный подопечным.

Раз Рабьо набрал форму вместе с «Ювентусом», который после провала в ЛЧ подтянул результаты в Серии А, то Адриен вышел в основе и собрал гол плюс пас. Вспомните, что у Франции нет Бензема, Погба и Канте – троих игроков железной основы, Меньяна, Кимпембе и Нкунку – кандидатов в оную. Но потери пока не сказались, Дешама не подвели добротные Тчуамени и Рабьо. Связка эта не сыгранная, не проверенная массированными чужими атаками, но опорник не ошибался, а его коллега классно ходил вперед. Франция точно не играла плохо даже в начале матча, просто искала стиль, который удовлетворит всех капризных парней.

Мбаппе делал, что хотел. Гризманн спокойно уходил на правый фланг и опускался в середину поля в поисках мяча, не ленился, как умеет. Дешам выступил как Черчесов в 2018-м. Сборная России той поры постоянно брала в долг у клубов идеи использования футболистов. Логичный подход, если тренер не фанатик конкретной тактики, под которую подбирает игроков. Понятно, что Мбаппе в сборной не формальный центральный форвард, как в ПСЖ . Ясно также, что Гризманн не чистая «десятка», как Неймар у Бразилии. Дембеле не будет третьим хавбеком, а Жиру – тяжелый форвард, не копия Бензема. Но класс у всех невероятный.

Жутко громко сыграли фланги. Запредельно близко оказалась Франция к голам после навесов и прострелов. Австралия смотрелась достойно, повоюют с Тунисом и Данией, если европейцы не проснутся после нулевой ничьей с африканцами. Быстрый гол помог избежать больших неприятностей до перерыва, но Дешам нашел правильные слова и схемы. Команда Франции была одновременно серьезно настроенной и расслабленными достаточно, чтобы создавать классные моменты. Рабьо и Жиру вовремя забили, а дальше уже дело техники. Свобода помноженная на приказы – напомнило действия Англии. Франция среди фаворитов, но уязвимых.