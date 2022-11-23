Испания установила рекорд по числу точных пасов в 1-м тайме чемпионата мира

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вчера, 20:08

Сборная Испании показала 85% владения мячом в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики.

Кроме того, испанцы выполнили 537 точных передач в первой половине игры, что является рекордом ЧМ с 1966 года (когда начала собираться данная статистика).

Примечательно, что Испания побила рекорд сборной Германии в сегодняшней встрече со сборной Японии (422 паса за первый тайм). Третье место по данному показателю также занимает Испания (395 точных передач в первом тайме матча со сборной России в 2018 году).