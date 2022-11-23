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Испания установила рекорд по числу точных пасов в 1-м тайме чемпионата мира

вчера, 20:08
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Испании показала 85% владения мячом в первом тайме матча группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики.

Кроме того, испанцы выполнили 537 точных передач в первой половине игры, что является рекордом ЧМ с 1966 года (когда начала собираться данная статистика).

Примечательно, что Испания побила рекорд сборной Германии в сегодняшней встрече со сборной Японии (422 паса за первый тайм). Третье место по данному показателю также занимает Испания (395 точных передач в первом тайме матча со сборной России в 2018 году).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
Пожалуй, наряду с Францией, Испания выдала самое мощное выступление от тех, кто «должен был», в отличие от невнятицы Аргентины и Германии.
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Берутся за ум. Если и немцы возьмутся, то матч между ними обещает быть классным.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:09
Испания пока очень впечатляет!
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