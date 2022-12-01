Закон о Fan ID вступил в действие на всех стадионах Премьер-Лиги

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сегодня, 14:14

На всех стадионах РПЛ с 1 декабря вступил в действие закон о Fan ID. К аренам, на которых этот закон действовал с начала сезона, добавились все оставшиеся стадионы чемпионата.

Закон о Fan ID с 1 декабря распространил свое действие на 11 стадионов, в том числе арены Москвы, а также стадион «Зенита». Карта болельщика с начала сезона требовалась при посещении стадионов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении карты болельщика на стадионах РПЛ 30 декабря 2021 года, закон частично стал действовать 1 июня 2022 года.

Система Fan ID действительна по отношению ко всем участникам спортивного мероприятия. В этот перечень также входят футболисты, тренерские и административные штабы клубов. Документ служит для идентификации лиц, которые находятся на стадионе, а также для обеспечения безопасности и правопорядка. Оформить Fan ID возможно с 4 июля в личном кабинете на портале «Госуслуги».