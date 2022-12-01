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Закон о Fan ID вступил в действие на всех стадионах Премьер-Лиги

сегодня, 14:14

На всех стадионах РПЛ с 1 декабря вступил в действие закон о Fan ID. К аренам, на которых этот закон действовал с начала сезона, добавились все оставшиеся стадионы чемпионата.

Закон о Fan ID с 1 декабря распространил свое действие на 11 стадионов, в том числе арены Москвы, а также стадион «Зенита». Карта болельщика с начала сезона требовалась при посещении стадионов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении карты болельщика на стадионах РПЛ 30 декабря 2021 года, закон частично стал действовать 1 июня 2022 года.

Система Fan ID действительна по отношению ко всем участникам спортивного мероприятия. В этот перечень также входят футболисты, тренерские и административные штабы клубов. Документ служит для идентификации лиц, которые находятся на стадионе, а также для обеспечения безопасности и правопорядка. Оформить Fan ID возможно с 4 июля в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 20:47
Подожди скоро и по телевизору нужен будет доступ.делают всё что бы угробить на корню наш футбол.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:35
В добрый путь! Прощай футбольная шпана.
bacek15
bacek15 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:55
Нельзя быть таким злым.
Igo0rek
Igo0rek ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Заказываю фуру дизлайков под твой коммент!
bacek15
bacek15
сегодня в 17:41
Вероятно это вынужденная мера, учитывая всем известные обстоятельства, для обеспечения должной безопасности.
ABir
ABir
сегодня в 17:34
По телевизору тоже футбол можно смотреть
2ctzb7363asa
2ctzb7363asa
сегодня в 17:10
Болельщики не нужны! Пока футбол не будет коммерческим, власть будет душить.... Боятся народа то .....
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:41
начрать с большой колокольни может быть весной всё и так отменят
Zak11
Zak11
сегодня в 16:39
Лига и футбольный союз должны были предпринимать попытки оспорить данный закон. Собрание клубов в том числе. Теперь с этим будут бороться только болельщики. Трибуны должны быть пустыми после этого.
adekvat
adekvat
сегодня в 16:37, ред.
Получается приеду в гости с Казахстана к сыну, а на футбол сходить не смогу.
Получается футбольные болельщики стоят на втором месте после бандеровцев, судя по тому как боряться с ними.
a-league
a-league ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 16:37
Так в Ростове так уже целый год, раньше ходило 25-30 тыс, теперь 5-6 максимум
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:27, ред.
Давайте все перестанем ходить на стадионы?! Посмотрим, сколько этот "закон" продержится. Пусть играют перед своими фанклубами и молодежными составами, которых пригонят для массовки.
Carradona
Carradona
сегодня в 16:24
Последний гвоздь
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 16:07, ред.
И так посещаемость аховая, а тут этот УЙДИ ввели. Гыгыгы
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:04
писал и составлял текст явно человек понятие о Футболе не имеет...
Bullkин
Bullkин
сегодня в 15:52
Да наплевать им на Российский футбол. Главное, чего добивается этот закон - рассеивание организованных групп людей внутри страны. И он этого добъется, пока все комменты пишут(и я в том числе).
Futurista
Futurista ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 15:02
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:59
    прощай российский футбол.
    R.I.P.
    1912 - 2022
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:56
    НА трибунах становится ти-ише,
    тает сладкое время шпаны,
    футболистам такое-до кры-ы-ши,
    у компьютера мне хоть бы хны!

    До свиданья,вираж,
    остаётся в сердце скука
    и вопрос:Нафига ж
    натворила какая-то ...(супруга кобеля).
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 14:56
    Зато теперь Путин может ходить на стадион без охраны !
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 14:47
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    сегодня в 14:38
    ауфидерзейн здравый смысл
    ауфидерзейн посещаемость
    ауфидерзейн хоть какие-то доходы с билетов
    вэлком 1984...
    LG T-800
    LG T-800
    сегодня в 14:31, ред.
    Добрый день. Скажите пжл а аватарку долго одобряют?

    Ооо, уже одобрили.
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:25
    Прощай посещаемость на матчах РПЛ(
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 14:24
    Ну всё, FanIDец
    Гость
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