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Кечинов: «Бельгийцы не в порядке – мы это видели уже в двух играх»

сегодня, 15:45
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия0 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча сборных Хорватии и Бельгии на чемпионате мира.

Шансы у Бельгии есть на выход из группы. Но и для хорватов это решающая игра. Состав у хорватов очень приличный. То, что бельгийцы не в порядке – мы это видели уже в двух играх. Когда выиграли у Канады, там больше ничья была, и проиграли марокканцам, если разобраться, то по делу. Будет сложнейшая игра и последняя возможность зацепиться у бельгийцев, потому что поколение очень талантливое, и если сейчас они вылетят, то именно этой сборной Бельгии приходит конец. Там будет другое поколение, гораздо более молодое, но пока не такое талантливое, как это. Есть последняя возможность зацепиться, будем надеяться, что получится.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:44
Скорее всего последние шансы у Бельгии были на прошлых Евро и ЧМ-18. Сейчас эта команда уровня европейского середняка. На мой взгляд - шансов у бельгийцев нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
У любой команды может случиться спад...
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