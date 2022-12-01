Кирьяков: «Москалёв однозначно потерял управление игрой»

Главный тренер «Ленинградца» высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Дисквалификация Промеса? Абсолютно уверен, что КДК вынесет такое решение. Все видели, с них все началось. С него, с Барриоса. Можно ли назвать Промеса зачинщиком? Абсолютно верно. Игра уже практически закончилась, и они вдвоем устроили сначала перепалку, и потом уже пошли в ход руки. И соответственно, все остальные полетели, за одного, за второго и так далее.

Москалев однозначно потерял управление игрой и тем самым в какой-то степени способствовал тому, что произошло в самой концовке. В начале матча, когда началась очень жесткая игра, можно было сразу пресекать. Грубости были видны невооруженным взглядом. Эти единоборства Родригао с Соболевым и другие. Здесь нужно было, конечно, более жестко принимать решения по поводу карточек. И тогда, я просто уверен, до драки бы не дошло.