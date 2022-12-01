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Кирьяков: «Москалёв однозначно потерял управление игрой»

сегодня, 10:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Дисквалификация Промеса? Абсолютно уверен, что КДК вынесет такое решение. Все видели, с них все началось. С него, с Барриоса. Можно ли назвать Промеса зачинщиком? Абсолютно верно. Игра уже практически закончилась, и они вдвоем устроили сначала перепалку, и потом уже пошли в ход руки. И соответственно, все остальные полетели, за одного, за второго и так далее.

Москалев однозначно потерял управление игрой и тем самым в какой-то степени способствовал тому, что произошло в самой концовке. В начале матча, когда началась очень жесткая игра, можно было сразу пресекать. Грубости были видны невооруженным взглядом. Эти единоборства Родригао с Соболевым и другие. Здесь нужно было, конечно, более жестко принимать решения по поводу карточек. И тогда, я просто уверен, до драки бы не дошло.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:19, ред.
Страна должна знать этого "героя" Свинси Промяса. Гыгыгы
makkie
makkie ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:26
Если бы Родригао не "подключил" ноги - никакой драки бы не было.
Именно с его кенгуриных пинков началась вся заварушка, хотя ничего не предвещало такого побоища. Обычная толкотня была.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:09
Москалёв, с самого начала игры упорно не замечал грубую игру против Барриоса. С этого Барриос и завёлся и к чему всё это привело.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:06
Абсолютно правильно. Останови Москалёв игру, после фола Барриоса, накажи его и не было бы этой драки.
dqc5t5gdfhb6
dqc5t5gdfhb6
сегодня в 11:45
Это была сложная игра и судья просто поплыл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Правильно рн рассуждает.
Один из зачинщиков остался белым и пушистым...
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Да сколько можно мусолить эту тему? Будто исход матча полуфинала ЛЧ обсуждают.
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 11:08
Москалев упорно не замечал нарушения спартаковцев весь первый тайм, в результате крупный скандал. Несправедливость никогда до хорошего не доводила.
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