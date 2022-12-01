Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Каряка: «Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком Премьер-Лиги»

сегодня, 15:15

Экс-игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил новость о получении футболистом самарцев Сергеем Пиняевым приза «Первая пятерка».

Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ по итогу 2022 года. За него люди проголосовали и делали это специалисты — те, кто разбирается в футболе. Он не плохо себя проявил в первой части чемпионата, поэтому все заслужено. Да и в целом этот год для Сергея был не плохой, за исключением периода, когда он был травмирован. Но он молодец, что восстановился и дальше проводит яркий сезон.

За кого бы проголосовал я? За Пиняева, добавил бы Захаряна, еще так сразу хороших игроков не вспомню. Пока Сергею доверяют и дают игровую практику, ему не нужно уходить из «Крыльев Советов». Да, у самарцев ушла большая группа игроков, но при этом остается хороший коллектив. Пиняев стал чаще выходить в основном составе, поэтому смысла уезжать из Самары для него нет. Нужно играть дальше, чувствовать возрастание уверенности от матча к матчу и он еще прибавит. А дальше уже видно будет куда двигаться. У Пиняева есть игровая практика и ему нужно быть благодарным за это тренеру и команде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «Бельгийцы не наиграли на выход из группы»
Сегодня, 23:44
Мостовой: «Пиняев заслуженно признан лучшим молодым игроком РПЛ»
Сегодня, 22:59
Нигматуллин: «Бельгия не заслуживала выхода в плей-офф»
Сегодня, 22:20
Булыкин: «Бельгия должна была доходить до полуфинала ЧМ-2022»
Сегодня, 21:31
Бывший игрок «Спартака» прокомментировал дисквалификацию игроков команды
Сегодня, 20:44
Точилин: «Если Бердыева пригласили в „Сочи“, значит, в него верят»
Сегодня, 19:40
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:29
Как обычно у нас игрока в юном возрасте перехвалят и он словит Звездную болезнь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 