Каряка: «Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком Премьер-Лиги»

Экс-игрок «Крыльев Советов» оценил новость о получении футболистом самарцев приза «Первая пятерка».

Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ по итогу 2022 года. За него люди проголосовали и делали это специалисты — те, кто разбирается в футболе. Он не плохо себя проявил в первой части чемпионата, поэтому все заслужено. Да и в целом этот год для Сергея был не плохой, за исключением периода, когда он был травмирован. Но он молодец, что восстановился и дальше проводит яркий сезон.

За кого бы проголосовал я? За Пиняева, добавил бы Захаряна, еще так сразу хороших игроков не вспомню. Пока Сергею доверяют и дают игровую практику, ему не нужно уходить из «Крыльев Советов». Да, у самарцев ушла большая группа игроков, но при этом остается хороший коллектив. Пиняев стал чаще выходить в основном составе, поэтому смысла уезжать из Самары для него нет. Нужно играть дальше, чувствовать возрастание уверенности от матча к матчу и он еще прибавит. А дальше уже видно будет куда двигаться. У Пиняева есть игровая практика и ему нужно быть благодарным за это тренеру и команде.