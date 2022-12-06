Тите: «Мой танец не был проявлением неуважения к сопернику»

Главный тренер сборной Бразилии объяснил исполнение «танца голубя» после гола игрока «селесао» Ришарлисона в ворота команды Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).

Всегда есть недоброжелатели, которые найдут в этом неуважение. Я попросил игроков прикрыть меня так, чтобы меня не было видно.

Я не вкладывал какой-либо иной смысл, просто радовался голу, результату, игре в целом, но это не было проявлением неуважения к сопернику или Паулу Бенту, к которому я отношусь с большим уважением. Не получилось спрятаться (смеётся).