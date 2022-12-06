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Тите: «Мой танец не был проявлением неуважения к сопернику»

вчера, 08:14
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил исполнение «танца голубя» после гола игрока «селесао» Ришарлисона в ворота команды Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).

Всегда есть недоброжелатели, которые найдут в этом неуважение. Я попросил игроков прикрыть меня так, чтобы меня не было видно.

Я не вкладывал какой-либо иной смысл, просто радовался голу, результату, игре в целом, но это не было проявлением неуважения к сопернику или Паулу Бенту, к которому я отношусь с большим уважением. Не получилось спрятаться (смеётся).

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 10:11
ну что взять с 47а?
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:08
Никакого неуважения в этом небыло! Все это раздувают для того, чтоб психологически сбить настрой команды! Вчера в первом тайме Бразильцы были шикарны! Играли в свое удовольствие и на радость болельщикам!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 08:49
Конечно не был, человек просто порадовался.
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:46
Значит на гей-парады ходить это не нарушение ?
lotsman
lotsman
вчера в 08:39
У каждого народа есть свой ритуал.
HOROVEL3
HOROVEL3
вчера в 08:15
Тите просто хотел этого и сделал это.
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