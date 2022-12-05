Далич: «Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Японии (1:1, 3:1 пенальти).
Я должен поздравить ребят. Это исторический результат. Думаю, мы хорошо играли и показали упорную борьбу. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но допустили ошибку и пропустили гол в свои ворота.
Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не нужно недооценивать хорватов. Наши игроки отлично сыграли против соперника, который обыграл Германию и Испанию.
Японцам по-настоящему, без приколов и сарказма, хочется просто пожать руку.
Приехала команда, боролась каждый матч, подарила сенсации и достойно уступила)
Для меня помимо топ-команд, такие сборные даже где-то больше делают ЧМ тем самым турниром, от которого дух захватывает)
Молодцы
Японцам по-настоящему, без приколов и сарказма, хочется просто пожать руку.
Приехала команда, боролась каждый матч, подарила сенсации и достойно уступила)
Для меня помимо топ-команд, такие сборные даже где-то больше делают ЧМ тем самым турниром, от которого дух захватывает)
Молодцы