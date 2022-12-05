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Далич: «Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка»

вчера, 21:57
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против Японии (1:1, 3:1 пенальти).

Я должен поздравить ребят. Это исторический результат. Думаю, мы хорошо играли и показали упорную борьбу. Попасть в восьмерку лучших сборных мира – это отличный результат. Первые полчаса мы контролировали ситуацию, но допустили ошибку и пропустили гол в свои ворота.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не нужно недооценивать хорватов. Наши игроки отлично сыграли против соперника, который обыграл Германию и Испанию.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:15
слишком пафосные слова для прохода по пенальти в абсолютной равной игре. Да и в чем заключалось недооценивание хорватов? Буки были за них, а японцы играли максимально концентрировано, как и всегда
Японцам по-настоящему, без приколов и сарказма, хочется просто пожать руку.
Приехала команда, боролась каждый матч, подарила сенсации и достойно уступила)
Для меня помимо топ-команд, такие сборные даже где-то больше делают ЧМ тем самым турниром, от которого дух захватывает)
Молодцы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:28
Во Далич даёт !!!! Кто кого ещё недооценил ?! Сами еле ноги унесли ,но надо же сделать хорошую мину при плохой игре . ))
Илья85
Илья85
вчера в 22:01
Японцы недооценили хорват !? Хорватия финалист прошлого ЧМ,с обладателем ЗМ в составе .
Гость
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