Хакими: «В сборной я – лидер, а в ПСЖ даже не получаю мяч»

Игрок сборной Марокко и ПСЖ рассказал об отличиях в игре за национальную команду и французский клуб.

В ПСЖ играют отличные игроки, как и в Марокко, но в сборной я оказываю большее влияние на игру команды, я больше касаюсь мяча, все это позволяет мне чувствовать себя более комфортно.

В Париже все по-другому, чаще всего я даже не получаю мяч во время атаки. В сборной меня пытаются найти на всех участках поля, партнеры по команде знают, насколько я могу быть важен в атаке и защите. Они вселяют в меня уверенность, а я стараюсь их не подвести.