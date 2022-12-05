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Хакими: «В сборной я – лидер, а в ПСЖ даже не получаю мяч»

вчера, 23:29

Игрок сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими рассказал об отличиях в игре за национальную команду и французский клуб.

В ПСЖ играют отличные игроки, как и в Марокко, но в сборной я оказываю большее влияние на игру команды, я больше касаюсь мяча, все это позволяет мне чувствовать себя более комфортно.

В Париже все по-другому, чаще всего я даже не получаю мяч во время атаки. В сборной меня пытаются найти на всех участках поля, партнеры по команде знают, насколько я могу быть важен в атаке и защите. Они вселяют в меня уверенность, а я стараюсь их не подвести.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 05:35
Тогда нужно переходить в МС , там все мяч получают
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:24
Просто в ПСЖ у тебя брак на 25%, вот поэтому и не получаешь мяч.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:45
В сборной ты Лев Толстой
Гость
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