Сборная Испании установила антирекорд ЧМ

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вчера, 21:03

Сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

В пятый раз в истории испанцы довели игру до серии послематчевых пенальти, выиграв лишь один раз.