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Сборная Испании установила антирекорд ЧМ

вчера, 21:03
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

В пятый раз в истории испанцы довели игру до серии послематчевых пенальти, выиграв лишь один раз.

Таким образом, Испания проиграла 4 из 5 серий, что является антирекордом ЧМ.

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Все комментарии
Zak11
Zak11
сегодня в 06:47
Кто то серьезно думал, что они слили японцам специально? Нет, это просто на данный момент уровень сборной такой.
112910415
112910415
сегодня в 05:09
сильно умные ... со второго места сознательно вышли ... это расплата !
Puskas
Puskas ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:40
Рамос был,толк был би бедняк и карвахал тоже не плох бил пеналти но где они ну чуж слабак этот Иглесиас
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:13
От всей души поздравляем.
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:19
Бестолковая Испания!
Сп62
Сп62
вчера в 22:05
Жаль, что в финальных играх мы не увидим топовых сборных. А Марокко оно только на час кумир.
протон
протон
вчера в 21:55
Карма в чистом виде:
1. нельзя сливать матч и выбирать себе соперника
2. тут писал, что барселонское кумовство аукнется Энрике. Бесконечно минусовали. Хотя очень часто выбор отдавался в пользу игроков, чисто потому что они барселонские. Почему на банке сидит Коке, а в основе обязательно Педри/Гави/Бускетс? По какой причине вообще вызывается Эрик Гарсия? Нагло прокатили игроков с характером: Де Хеа, Рамос? У испанцев как плей-офф так сразу начинается какой-то мандраж.

Да посмотрите на глаза испанцев и лица перед пенальти, дрожь и страх виден не вооруженным глазом. Били ужасно, слабо и по низу. Это психология лузеров. Марокко крепкая команда и они уже сенсация этого ЧМ, но это лакомый кусочек в 1/4. Короче портки могут в полуфинал выйти спокойно, если со Швейцарией не оплашаются.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:35
Энрике ж говорил, что они не тренируют пенальти - вот результат!
cska1948
cska1948
вчера в 21:26
После сегодняшнего поражения испанцев я засомневался, что они слили игру японцам.
DXTK
DXTK
вчера в 21:25
Испания решила померится с Англией кто хуже всех бьет пенальти на крупных турнирах.
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Виной тому испанский футбольный снобизм. Они не видели ровней Россию и вылетели в серии пенальти с ней, теперь история повторилась с Марокко.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:16
Сами виноваты слили бессовестно матч японцам, думали Марокко слабаки и пройдут их вполсилы , получите за подлость расплату
Gahi
Gahi
вчера в 21:09
Здесь нужно отметить футболистов команды сборной Марокко, которые не дали возможность забить гол Испании даже с пенальти, вот это и есть РЕКОРД ЧЕМПИОНАТОВ МИРА.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:08
Все закономерно... тренируетесь еще четыре года
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:05
Вся сборная Испании – один большой антирекорд. Отмаялись, бедолаги.
Elliada
Elliada
вчера в 21:04
Было 120 минут, чтобы не допустить пенальти. Сами виноваты
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:04
Не ожидал я такого от Испанцев,печалька!
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