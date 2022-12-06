Сборная Испании установила антирекорд ЧМ

Сборная Испании проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).
В пятый раз в истории испанцы довели игру до серии послематчевых пенальти, выиграв лишь один раз.
Таким образом, Испания проиграла 4 из 5 серий, что является антирекордом ЧМ.
1. нельзя сливать матч и выбирать себе соперника
2. тут писал, что барселонское кумовство аукнется Энрике. Бесконечно минусовали. Хотя очень часто выбор отдавался в пользу игроков, чисто потому что они барселонские. Почему на банке сидит Коке, а в основе обязательно Педри/Гави/Бускетс? По какой причине вообще вызывается Эрик Гарсия? Нагло прокатили игроков с характером: Де Хеа, Рамос? У испанцев как плей-офф так сразу начинается какой-то мандраж.
Да посмотрите на глаза испанцев и лица перед пенальти, дрожь и страх виден не вооруженным глазом. Били ужасно, слабо и по низу. Это психология лузеров. Марокко крепкая команда и они уже сенсация этого ЧМ, но это лакомый кусочек в 1/4. Короче портки могут в полуфинал выйти спокойно, если со Швейцарией не оплашаются.
1. нельзя сливать матч и выбирать себе соперника
2. тут писал, что барселонское кумовство аукнется Энрике. Бесконечно минусовали. Хотя очень часто выбор отдавался в пользу игроков, чисто потому что они барселонские. Почему на банке сидит Коке, а в основе обязательно Педри/Гави/Бускетс? По какой причине вообще вызывается Эрик Гарсия? Нагло прокатили игроков с характером: Де Хеа, Рамос? У испанцев как плей-офф так сразу начинается какой-то мандраж.
Да посмотрите на глаза испанцев и лица перед пенальти, дрожь и страх виден не вооруженным глазом. Били ужасно, слабо и по низу. Это психология лузеров. Марокко крепкая команда и они уже сенсация этого ЧМ, но это лакомый кусочек в 1/4. Короче портки могут в полуфинал выйти спокойно, если со Швейцарией не оплашаются.