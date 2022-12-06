Мостовой: «Я сейчас в 50 лет создам больше опасных моментов, чем Испания»

Бывший футболист «Сельты» прокомментировал поражение сборной Испании от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Это безобразие, о чем я и говорил после матча с Германией: если продолжат так играть, то рано или поздно наткнутся. С немцами Испания проскочила, а с японцами — нет, сегодня же их окончательно наказали. Вся игра испанцев — это поперек и назад, ты мне — я тебе, Энрике сам выбрал такую тактику, теперь будет пожинать плоды. Нельзя так играть, надо в атаку бежать, а этим занимался только Мората, остальные же не обыгрывают, не лезут вперед. Я сейчас в 50 лет выйду, и опасности смогу больше создать. Испании еще повезло, что вообще до серии пенальти дотянули, там марокканец мог забивать выход один на один. Хотя испанцы и пенальти били так же плохо, как и играли. Марокко — молодцы, нужно поздравить их с таким достижением.