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Мостовой: «Я сейчас в 50 лет создам больше опасных моментов, чем Испания»

вчера, 21:20
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Испании от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира.

Это безобразие, о чем я и говорил после матча с Германией: если продолжат так играть, то рано или поздно наткнутся. С немцами Испания проскочила, а с японцами — нет, сегодня же их окончательно наказали. Вся игра испанцев — это поперек и назад, ты мне — я тебе, Энрике сам выбрал такую тактику, теперь будет пожинать плоды. Нельзя так играть, надо в атаку бежать, а этим занимался только Мората, остальные же не обыгрывают, не лезут вперед. Я сейчас в 50 лет выйду, и опасности смогу больше создать. Испании еще повезло, что вообще до серии пенальти дотянули, там марокканец мог забивать выход один на один. Хотя испанцы и пенальти били так же плохо, как и играли. Марокко — молодцы, нужно поздравить их с таким достижением.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
Ну тут по делу!На самом деле сравнить комбинации Испании 10 летней давности с Хави, Иньестой, Вильей и Торресом, и что сейчас?
прохожий.
прохожий.
вчера в 21:47
Мостовой вообще монстр.Он и в 70 лет всех порвет.Правда не поднимаясь с дивана.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:24
А если бы ещё Шалимов тренером был то и ЧМ затащили
Гость
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