Бышовец: «Когда-то я был как Мбаппе»

Экс-игрок сборной СССР Анатолий Бышовец сравнил себя с нападающим сборной Франции и ПСЖ Килианом Мбаппе.
Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него. У меня была дистанционная скорость, а у Килиана больше стартовая. Плюс он играет слева, а я был центральным нападающим. Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира в Мексике. Так же сейчас играет Мбаппе, только он больше забивает обводящими ударами.
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца."
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца."
Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него .Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира .
Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него .Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира .