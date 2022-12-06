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Бышовец: «Когда-то я был как Мбаппе»

вчера, 17:25

Экс-игрок сборной СССР Анатолий Бышовец сравнил себя с нападающим сборной Франции и ПСЖ Килианом Мбаппе.

Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него. У меня была дистанционная скорость, а у Килиана больше стартовая. Плюс он играет слева, а я был центральным нападающим. Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира в Мексике. Так же сейчас играет Мбаппе, только он больше забивает обводящими ударами.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 00:55
Я не в коем случае не умоляю всё что было хорошего и какие были игроки при союзе . Но сравнивать себя с Мбаппе, это вообще ни есть хорошо , при всём уважении к Анатолию Бышовцу .
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:02
Ну вот ты кстати зря в СССР были очень сильные футболисты и сборная не просто так выиграла первый ЧЕ! Да и после этого стабильно играла в плей-офф всех турниров!
bacek15
bacek15
вчера в 21:19
"Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Предлагал мильон за Бышовца."
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:29
Оооооо Светоч обдал нас своим озарением...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:59
Фантазии Бышовца.
Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него .Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Бышовец...в детстве...
Храневец
Храневец
вчера в 18:37
Больше не наливать !
League1
League1
вчера в 18:08
Чтобы быть, как мбапа, надо тоже было уметь бегать быстрее и забивать больше "обводящими ударами" или другими, если не умел обводящими.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 17:56
Только ты еще курил походу)))))
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 17:45
Он таблетки забыл принять?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:28
Ахах! Толя! Не балуйся!
Гость
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