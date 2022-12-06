Бышовец: «Когда-то я был как Мбаппе»

Экс-игрок сборной СССР сравнил себя с нападающим сборной Франции и ПСЖ .

Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него. У меня была дистанционная скорость, а у Килиана больше стартовая. Плюс он играет слева, а я был центральным нападающим. Я мог обыграть на скорости трёх футболистов и забить гол, как на чемпионате мира в Мексике. Так же сейчас играет Мбаппе, только он больше забивает обводящими ударами.