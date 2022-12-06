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Казарцев: «Очень хочу судить „Спартак“ в каждом туре, но не дают»

вчера, 19:14

Российский арбитр Василий Казарцев ответил на вопрос, возникало ли у него ощущение, что он не хочет судить матчи какого-то клуба РПЛ.

Очень хочу судить «Спартак» в каждом туре, но не дают. Не знаю даже почему (смеется).

Нет, правда. Мне всегда нравилось работать на «Открытие Арене». Там потрясающая атмосфера. В момент, когда они поют песню про Москву и зажигают фонарики: «Эти слова о тебе, Москва». Обычно судья не слышит трибуны вообще. Но в этот момент реально слышишь, особенно если стадион полный. Это очень классно! Надеюсь, будет возможность еще поработать там, как бы ни плевались, читая это, некоторые болельщики «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:16
Вообще-то прогресс в судействе Казарцева просматривается. К концу сезона созреет для Спартака.
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
Казарцев: «Очень хочу подсуживать „Спартаку“ в каждом туре, но не дают».
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:25
Пока есть Москалев, Казарцеву не судить спартак.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:47
Видно до сих пор должен федуну а отработать не дают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:22
Глядя на недостроенный 3-й этаж дачи..Казарцев :«Очень хочу судить „Спартак“ в каждом туре, но не дают»
Zak11
Zak11
вчера в 19:21
Мы никогда не забудем твоё безобразное судейство с Сочи Вася. Так что нет уж, спасибо.
Гость
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