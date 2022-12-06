Казарцев: «Очень хочу судить „Спартак“ в каждом туре, но не дают»

Российский арбитр ответил на вопрос, возникало ли у него ощущение, что он не хочет судить матчи какого-то клуба РПЛ .

Очень хочу судить «Спартак» в каждом туре, но не дают. Не знаю даже почему (смеется).

Нет, правда. Мне всегда нравилось работать на «Открытие Арене». Там потрясающая атмосфера. В момент, когда они поют песню про Москву и зажигают фонарики: «Эти слова о тебе, Москва». Обычно судья не слышит трибуны вообще. Но в этот момент реально слышишь, особенно если стадион полный. Это очень классно! Надеюсь, будет возможность еще поработать там, как бы ни плевались, читая это, некоторые болельщики «Спартака».