Соболев ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся

Нападающий «Спартака» ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся.

Не знаю. Разве все рано женятся? Про себя могу сказать так: если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, я бы сейчас в «Спартаке» не играл. Семья тебя мотивирует, дисциплинирует. Когда есть деньги, слава, то можно отдыхать, кайфовать, в клубы ходить. Я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я всё время дома. Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы «кайфариком» и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться. Никогда не жалел и не жалею, что женился.