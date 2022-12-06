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Соболев ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся

вчера, 18:23

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся.

Не знаю. Разве все рано женятся? Про себя могу сказать так: если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, я бы сейчас в «Спартаке» не играл. Семья тебя мотивирует, дисциплинирует. Когда есть деньги, слава, то можно отдыхать, кайфовать, в клубы ходить. Я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я всё время дома. Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы «кайфариком» и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться. Никогда не жалел и не жалею, что женился.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:11
7. По "залёту", потому что с мозгами у них проблемы 😁😁😁
112910415
112910415
вчера в 20:27
вполне по правде ответил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:25
Это замечательно когда семья и/или романтические отношения оказывают такое благотворное влияние на подход к жизни человека.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17
Футболисты рано женятся потому что :
1.У них большие зарплаты.
2.Потому что девушки футболистов не могут официально претендовать на неё.
3.Потому что футболистов мало...а желающих получить их в мужья - много...
4.Потому что девушки футболистов - как правило красавицы...
5.Потому что футболистов легко убедить что "семья дисциплинирует".
6.Потому что футболисты забыв о доходах зачастую думают "А что...походу я и впрямь красавчик"
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:49
Все с ним понятно, не мужчина, а тряпка - без женского контроля не может.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:34
Ну,вообще-то, это от человека зависит, гулять или не гулять. Нойер тоже не женат, но лучший вратарь мира неоднократный, и это не единственный пример
drug01
drug01
вчера в 18:27, ред.
Прошу разъяснить почему удаляют комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 18:26
Гость
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