Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, почему футболисты рано женятся.
Не знаю. Разве все рано женятся? Про себя могу сказать так: если бы не женился в столь раннем возрасте, то, наверное, я бы сейчас в «Спартаке» не играл. Семья тебя мотивирует, дисциплинирует. Когда есть деньги, слава, то можно отдыхать, кайфовать, в клубы ходить. Я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я всё время дома. Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы «кайфариком» и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться. Никогда не жалел и не жалею, что женился.
1.У них большие зарплаты.
2.Потому что девушки футболистов не могут официально претендовать на неё.
3.Потому что футболистов мало...а желающих получить их в мужья - много...
4.Потому что девушки футболистов - как правило красавицы...
5.Потому что футболистов легко убедить что "семья дисциплинирует".
6.Потому что футболисты забыв о доходах зачастую думают "А что...походу я и впрямь красавчик"
1.У них большие зарплаты.
2.Потому что девушки футболистов не могут официально претендовать на неё.
3.Потому что футболистов мало...а желающих получить их в мужья - много...
4.Потому что девушки футболистов - как правило красавицы...
5.Потому что футболистов легко убедить что "семья дисциплинирует".
6.Потому что футболисты забыв о доходах зачастую думают "А что...походу я и впрямь красавчик"