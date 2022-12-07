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Газзаев: «Испания допустила те же ошибки, что и на ЧМ-2018»

вчера, 12:30
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.

Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении от сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании — контроль мяча. Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счёт позиционной атаки. Но это ещё и потому, что очень организованно играла сборная Марокко — они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.

Сборная Испании изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:21
Академики с тросточками ©
kirapala
kirapala
вчера в 12:50
Ребята талантливые, но опыта мало.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:48
Если сказать по простому - обделались!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 12:46
У сборной Испании неопытная команда
Гость
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