Газзаев: «Испания допустила те же ошибки, что и на ЧМ-2018»

Российский тренер высказался о вылете сборной Испании с ЧМ -2022.

Считаю, сборная Испании сама виновата в поражении от сборной Марокко. Такое ощущение, что самое главное в игре Испании — контроль мяча. Они на протяжении всего матча контролировали игру, но практически ничего не создали у ворот Марокко. Когда можно было остро атаковать, они начинали вскрывать оборону за счёт позиционной атаки. Но это ещё и потому, что очень организованно играла сборная Марокко — они были острее в использовании контратак. Сейчас такой футбол.

Сборная Испании изначально была одним из фаворитов турнира: молодая, перспективная команда. Контроль ради контроля не приносит пользы. Нужно агрессивнее атаковать. В итоге испанцы наступили на те же грабли, что и четыре года назад в России.