Губерниев оскорбил Роналду за поведение Криштиану на чемпионате мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.
Ещё недавно в споре Роналду — Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец — редкое г*вно. Тьфу.
что бы без штанов оставили
что бы без штанов оставили
Тогда ему мало не покажется.
Тогда ему мало не покажется.
То, что у Роналду скверный характер не секрет, но зачем так выражается комментатор??🤦♂️
То, что у Роналду скверный характер не секрет, но зачем так выражается комментатор??🤦♂️