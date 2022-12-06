Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Губерниев оскорбил Роналду за поведение Криштиану на чемпионате мира

вчера, 21:50

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

Ещё недавно в споре Роналду — Месси я был за Криштиану! Но в свете последних событий весь мир увидел, что португалец — редкое г*вно. Тьфу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Газзаев: «Португалия хорошо играет, когда Роналду остаётся в запасе»
Сегодня, 14:59
Селюк: «Испанцы играли безобразно. Им как будто не хватает мотивации»
Сегодня, 13:55
Газзаев: «Испания допустила те же ошибки, что и на ЧМ-2018»
Сегодня, 12:30
Осинькин: «Думаю, Пиняев ещё может перейти в „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 12:22
Дзюба предсказал победу сборной Марокко в серии пенальти над Испанией
Сегодня, 10:10
ММА-промоутер: «Бой между Мостовым и Шалимовым — уже неактуально»
Вчера, 23:03
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 10:56
специалист по г*вну.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:54
stavr74
stavr74
сегодня в 09:50
интересно мы дождёмся ли, как псу морду набьют или засудят,
что бы без штанов оставили
LOpp
LOpp
вчера в 22:51
Классика

drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:45
Согласен так в жизни бывает
waxx8791
waxx8791
вчера в 22:44
Губерниев в очередной 10000000000-Й раз, доказал, кто на самом деле г,,,,но.
Верг
Верг ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 22:40
они заточат его в лампу насовсем
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:31
Не, ну он прав..
adekvat
adekvat
вчера в 22:22
Кто бы говорил, в зеркало посмотри. Губерниев как в телевизоре появится прибить хочется это чучело или выключить телевизор.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:01
Скоро про него узнают сестры Роналду)
Тогда ему мало не покажется.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:59
Я все понимаю, но этого не понимаю..
То, что у Роналду скверный характер не секрет, но зачем так выражается комментатор??🤦‍♂️
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:59
По разному примазываются к великим!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:59
Как можно оскорбить того, кто не знает и никогда не узнает об этом? 😁 А Губерниеву надо свою бедовую голову хорошему психиатру показать. Пока не поздно.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 21:56
Редкое 77 это сам Губерниев. Пиарит свою рожу, в каждой бочке затычка. И в футболе он эксперт и в хоккее и в биатлоне и даже в формуле 1...Все рейтинговые эфиры под себя забрал. А как был третьесортным байдарочником так и остался.)
прохожий.
прохожий.
вчера в 21:55
Смешно слышать это от того,из чьего рта только 62о и лезет.Они друг друга стоят.Поавда Португалец с жиру бесится,а Губерниев от зависти по его жиру))
Elliada
Elliada
вчера в 21:53
Капитан очевидность
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 21:51
Вот же идиотина)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 