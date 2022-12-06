ММА-промоутер: «Бой между Мостовым и Шалимовым — уже неактуально»

Российский ММА -промоутер Камил Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли провести бой между и , у которых развивается конфликт.

Мне кажется, поединок между Мостовым и Шалимовым — уже неактуально. Если у них все накипело, они могут пробить пенальти на спор.

Мостовой тренирует мою команду в Медиалиге? В таком случае у Шалимова нет шансов. Мы бы сами начали готовить Александра к этому бою. Но разве кому-то интересен поединок, в котором у одного нет шансов?

Давайте на позитиве закончим эту историю: пусть по пять пенальти пробьют друг другу, и расход.