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ММА-промоутер: «Бой между Мостовым и Шалимовым — уже неактуально»

вчера, 23:03

Российский ММА-промоутер Камил Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли провести бой между Игорем Шалимовым и Александром Мостовым, у которых развивается конфликт.

Мне кажется, поединок между Мостовым и Шалимовым — уже неактуально. Если у них все накипело, они могут пробить пенальти на спор.

Мостовой тренирует мою команду в Медиалиге? В таком случае у Шалимова нет шансов. Мы бы сами начали готовить Александра к этому бою. Но разве кому-то интересен поединок, в котором у одного нет шансов?

Давайте на позитиве закончим эту историю: пусть по пять пенальти пробьют друг другу, и расход.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 23:16
... и в расход.
LOpp
LOpp
вчера в 23:13
В "Камень-ножницы-бумага" до трёх побед и по домам.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 23:10
Надают друг другу пощёчин и пойдут пить пиво.
minai
minai
вчера в 23:07
Было бы интересно: Кто кому набьёт рыло.
Гость
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