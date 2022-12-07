Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Осинькин: «Думаю, Пиняев ещё может перейти в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 12:22

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выразил мнение об интересе к российским футболистам Сергею Пиняеву и Арсену Захаряну со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Может ли ещё Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день – может. Но сначала ему надо пройти определённый этап. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. В Англии тоже много ярких молодых футболистов, но они должны выходить на определённый уровень.

Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. Такие футболисты – в группе риска для больших клубов. Даже после одного сильного сезона многие задумываются, может ли игрок повторить результат. Нужен большой прогресс. Чтобы Сергею заиграть в «Манчестере», ему надо пройти не одну и не две ступени. Это чёткая работа, чтобы он прогрессировал. На сегодня он слишком мало времени провёл в большом футболе.

То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс – хорошо. Это дополнительные стимулы для него. Но надо честно признаться, что нужно проделать ещё много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.

Захарян в Англии окажется быстрее Пиняева? Арсен и постарше – Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Булыкин назвал своих фаворитов на ЧМ-2022
Вчера, 23:49
Игорь Ларионов рассказал, за какими сборными он следит на ЧМ-2022
Вчера, 23:44
Газзаев выделил лучшие матчи 1/8 финала чемпионата мира
Вчера, 21:08
Бывший вратарь сборной России назвал недостаток бразильцев на ЧМ-22
Вчера, 19:29
Булыкин: «Педринью могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»
Вчера, 18:20
Гранат сравнил силу сборной Испании на ЧМ-2018 и ЧМ-2022
Вчера, 17:04
Сортировать
Все комментарии
arsworld
arsworld ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:44
Ну не. Пусть лучше выбегают в помощь к медперсоналу ,которые с носилками.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:00
В ближайшей перспективе русских в Англии не ждут.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 13:53
у него была возможность, он выбрал лёгкий путь и лёгкие деньги в рпл
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:19
Вроде до 1 апреля ещё далеко?
adekvat
adekvat
вчера в 12:58
Бред какой-то никогда он не будет в Манчестере. Сколько Россиян было в английских клубах и что, лучше корейцев или африканцев взять, те хоть бегать весь матч будут.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ МапС (раскрыть)
вчера в 12:55
Появилась вакансия мотальщика вязального цеха.
МапС
МапС
вчера в 12:45
У нас в России есть свой Манчестер - Текстильщик Иваново. Вот ему точно требуется усиление!
gc6zt6tqgwey
gc6zt6tqgwey
вчера в 12:41
Хватит уже лизать опы всяким там челсям с мапчестярами. Динамо с Крыльями ничуть не хуже.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:31
Блин ну какой Манчестер Юнайтед, хватит ерунду нести.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 