Осинькин: «Думаю, Пиняев ещё может перейти в „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Крыльев Советов» выразил мнение об интересе к российским футболистам и со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Может ли ещё Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день – может. Но сначала ему надо пройти определённый этап. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. В Англии тоже много ярких молодых футболистов, но они должны выходить на определённый уровень.

Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. Такие футболисты – в группе риска для больших клубов. Даже после одного сильного сезона многие задумываются, может ли игрок повторить результат. Нужен большой прогресс. Чтобы Сергею заиграть в «Манчестере», ему надо пройти не одну и не две ступени. Это чёткая работа, чтобы он прогрессировал. На сегодня он слишком мало времени провёл в большом футболе.

То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс – хорошо. Это дополнительные стимулы для него. Но надо честно признаться, что нужно проделать ещё много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.

Захарян в Англии окажется быстрее Пиняева? Арсен и постарше – Сергею только исполнилось 18 лет. У Захаряна больше практики в чемпионате России. Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте.