«Локомотив» будет выплачивать Педринью большую часть зарплаты в аренде

1670430909

вчера, 19:35

«Локомотив» будет выплачивать большую часть зарплаты нападающему , который на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу».

Помимо этого, у бразильского клуба будет необязательное право выкупа, данная сумма будет меньше той, за которую москвичи ранее приобрели права на футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 6 матчах, результативными действиями он не отличился.