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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив» будет выплачивать Педринью большую часть зарплаты в аренде

вчера, 19:35

«Локомотив» будет выплачивать большую часть зарплаты нападающему Педринью, который на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу».

Помимо этого, у бразильского клуба будет необязательное право выкупа, данная сумма будет меньше той, за которую москвичи ранее приобрели права на футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 6 матчах, результативными действиями он не отличился.

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Все комментарии
Flamen
Flamen
вчера в 21:17
Забудет "гостеприимство" как страшный сон.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:58, ред.
Как это результативными действиями не отличился, а покер?
А вообще , нам должно быть стыдно за наш жестокий язык, и надеюсь пацан оправится от травмы
pomor45
pomor45
вчера в 19:50
Мастер-класс по теме наиболее эффективных способов разбазаривания клубного бюджета.
dgzj2c2mnrsq
dgzj2c2mnrsq
вчера в 19:46
Ну и зачем его брали.
Гость
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