«Локомотив» будет выплачивать Педринью большую часть зарплаты в аренде

«Локомотив» будет выплачивать большую часть зарплаты нападающему Педринью, который на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу».
Помимо этого, у бразильского клуба будет необязательное право выкупа, данная сумма будет меньше той, за которую москвичи ранее приобрели права на футболиста.
В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 6 матчах, результативными действиями он не отличился.
А вообще , нам должно быть стыдно за наш жестокий язык, и надеюсь пацан оправится от травмы
А вообще , нам должно быть стыдно за наш жестокий язык, и надеюсь пацан оправится от травмы