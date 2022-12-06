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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Спартаке» рассказали о футболистах в аренде

вчера, 14:30

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал ситуацию с арендованными игроками «красно-белых».

Есть ли вероятность, что кто-то из находящихся в аренде футболистов «Спартака» зимой вернётся и поедет на сборы в составе команды? Вероятность всегда существует. У некоторых игроков – не буду называть имён – по условиям аренды такая возможность есть.

Как оцениваю выступление Шильцова и Оганесяна в арендах в их первом сезоне РПЛ? Они отличные футболисты и ребята с большим потенциалом, мы с ними уже более близко познакомились и пристально за ними следим. Костя Шильцов поучаствовал в 13 играх, Степан Оганесян – в 15. Они потихоньку закрепляются, чувствуют лигу. Мы прекрасно знаем их сильные качества. Хочется, чтобы они дальше прогрессировали – только удачи им.

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Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 16:03
Молодец Никитка до менеджера дорос
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:37
Лучше быть в аренде, чем удлинять скамейку запасных..
( мнение диванного эксперта )
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:36
Если все так, то пусть остаются до конца сезона в аренде играют и развиваются
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