В «Спартаке» рассказали о футболистах в аренде

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал ситуацию с арендованными игроками «красно-белых».
Есть ли вероятность, что кто-то из находящихся в аренде футболистов «Спартака» зимой вернётся и поедет на сборы в составе команды? Вероятность всегда существует. У некоторых игроков – не буду называть имён – по условиям аренды такая возможность есть.
Как оцениваю выступление Шильцова и Оганесяна в арендах в их первом сезоне РПЛ? Они отличные футболисты и ребята с большим потенциалом, мы с ними уже более близко познакомились и пристально за ними следим. Костя Шильцов поучаствовал в 13 играх, Степан Оганесян – в 15. Они потихоньку закрепляются, чувствуют лигу. Мы прекрасно знаем их сильные качества. Хочется, чтобы они дальше прогрессировали – только удачи им.
( мнение диванного эксперта )
( мнение диванного эксперта )