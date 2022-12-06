В «Спартаке» рассказали о футболистах в аренде

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде прокомментировал ситуацию с арендованными игроками «красно-белых».

Есть ли вероятность, что кто-то из находящихся в аренде футболистов «Спартака» зимой вернётся и поедет на сборы в составе команды? Вероятность всегда существует. У некоторых игроков – не буду называть имён – по условиям аренды такая возможность есть.