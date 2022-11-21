Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

вчера, 11:49

Сегодня, 21 ноября, 29 лет исполнилось капитану «Спартака» Георгию Джикии. Пресс-служба «красно-белых» поздравила защитника с днём рождения.

Желаем ярких и запоминающихся побед, крепкого здоровья, и всего-всего наилучшего! С днём рождения, кэп!

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Помазун на данный момент не начинал переговоры об аренде
13 ноября
Мостовой: «Можно ли меня представить в „Зените“? Если позовут, то, пойду»
09 ноября
Карпин — журналистам: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите»
19 октября
Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем Соболева»
12 октября
Кузьмичёв: «Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся»
19 сентября
Актёр Баринов: «Нужно спасать „Локомотив“… Результат „замечательный“»
11 сентября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:46
Для меня самый симпатичный и душевный игрок на данный момент. Человек которому хочется пожелать успеха, здоровья и счастья. Я вообще считаю что он полностью заслуживает хорошую карьеру и по своим человеческим качествам и по футбольным меркам. Очень рад такому харизматичному футболисту, интервью которого всегда приятно смотреть. Юмор, не безразличие, всё при нём! Исполнения всех задумок и желаний!!!!
makkie
makkie
вчера в 13:03
С Днём Рождения, кэп!
Хочется пожелать Джикии здоровья и стабильной игры - не всегда этих компонентов ему хватает в последнее время.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:52
Присоединяюсь к Поздравлению!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:01
Присоединяюсь к поздравлению! Здоровья, в первую очередь, а победы будут обязательно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 