«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

Сегодня, 21 ноября, 29 лет исполнилось капитану «Спартака» Георгию Джикии. Пресс-служба «красно-белых» поздравила защитника с днём рождения.
Желаем ярких и запоминающихся побед, крепкого здоровья, и всего-всего наилучшего! С днём рождения, кэп!
Сегодня, 21 ноября, 29 лет исполнилось капитану «Спартака» Георгию Джикии. Пресс-служба «красно-белых» поздравила защитника с днём рождения.
Желаем ярких и запоминающихся побед, крепкого здоровья, и всего-всего наилучшего! С днём рождения, кэп!
Хочется пожелать Джикии здоровья и стабильной игры - не всегда этих компонентов ему хватает в последнее время.
Хочется пожелать Джикии здоровья и стабильной игры - не всегда этих компонентов ему хватает в последнее время.