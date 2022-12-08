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«Интер» и топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Валенсии»

вчера, 10:15

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в топ-клубе.

В подписании американца заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Интер».

В нынешнем сезоне Муса провёл 16 матчей за «Валенсию», записав на свой счёт 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Ziza Woor
Ziza Woor ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:20
Да, чемпионат мира.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:53
Интеру трудно будет тягаться с такими английскими монстрами.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:34
Полузащита сборной США в лице МакКенни, Адемса и Мусы показывала отличную игру на группавом этапе ЧМ, но в матче против Нидерландов эта троица провалилась, но Мусв все же своей игрой заставил обратить на себя внимание топ клубов! Игрок хорошо знаком болельщикам Арсенала, т.к много лет был в структуре клуба, пройдя все юношеские команды, но увы, шанса заиграть в основной команде так и не дождался, и перешел в Валенсию, где получая больше игрового времени уже во взрослом футболе, смог показать все свои сильные стороны! Так же он не дождался вызова в основную сборную Англии и принял решение играть за Штаты....
Игрок хороший, и мне как болельщику Арсенала, хотелось бы вернуть его в клуб, тем более что нам нужен игрок для подмены Парти, но вот захочет ли сам Муса возвращаться большой вопрос....в любом случае, удачи пареньку!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:24
Сейчас время такое, кто-то кем-то интересуется.
Гость
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