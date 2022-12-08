«Интер» и топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании американца заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Интер».
В нынешнем сезоне Муса провёл 16 матчей за «Валенсию», записав на свой счёт 2 результативные передачи.
Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании американца заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Интер».
В нынешнем сезоне Муса провёл 16 матчей за «Валенсию», записав на свой счёт 2 результативные передачи.
Игрок хороший, и мне как болельщику Арсенала, хотелось бы вернуть его в клуб, тем более что нам нужен игрок для подмены Парти, но вот захочет ли сам Муса возвращаться большой вопрос....в любом случае, удачи пареньку!
Игрок хороший, и мне как болельщику Арсенала, хотелось бы вернуть его в клуб, тем более что нам нужен игрок для подмены Парти, но вот захочет ли сам Муса возвращаться большой вопрос....в любом случае, удачи пареньку!