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Представители Амрабата контактировали с Клоппом перед чемпионатом мира

вчера, 17:46

Представители футболиста «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяна Амрабата перед чемпионатом мира контактировали с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Амрабат является существенной частью сборной Марокко, которая на текущем мировом первенстве не только вышла из группы, но уже выбила команду Испании на стадии 1/8 финала.

Сообщается, что встреча окружения игрока и наставника английского клуба прошла на положительной ноте, они вновь встретятся после мундиаля. Контракт Амрабата с «филаками» истекает в 2024 году. Игроком также интересуются «Интер», «Тоттенхэм» и ряд других топ-клубов Англии.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:52
"Встреча прошла в сердечной дружественной обстановке" - что то это смутно напоминает!😊
Гость
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