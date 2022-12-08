Директор «Барселоны» заявил, что клуб не продаст Депая в январе

Директор «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет продать нападающего .

Почему мы должны продавать Депая в январе, если трудно подписывать новых игроков из-за финансового фэйр-плей? Он всегда был отличным профессионалом. Он может быть очень полезен команде.