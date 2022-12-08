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Директор «Барселоны» заявил, что клуб не продаст Депая в январе

вчера, 09:04

Директор «Барселоны» Хорди Кройф прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет продать нападающего Мемфиса Депая.

Почему мы должны продавать Депая в январе, если трудно подписывать новых игроков из-за финансового фэйр-плей? Он всегда был отличным профессионалом. Он может быть очень полезен команде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:46
Действительно, почему вы должны продавать Депая, пришедшего бесплатно в надежде поиграть с Месси, которого вы обломали и по з.п, и по Месси, и по отношению?) он уйдёт вас не спрашивая свободным агентом с подписным бонусом, а вы выскажете дежурную благодарность за сотрудничество.
galem72
galem72
вчера в 11:26
"...почему мы должны продавать Депая в январе..."

В этом сезоне за Барсу он вышел всего лишь 3 раза и закатил 1 шар. Вот поэтому и продадут даже в январе, если поступит нормальное предложение. Сам же Депай, думаю, тоже будет не против трансфера, потому что он не такой игрок, чтобы просиживать свой талант на скамье запаса.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:59
Продадут, как только решат вопросы с финансовым фэйр-плей.
drug01
drug01
вчера в 10:03
Значит вероятно это лишь разговоры?
ОПС
ОПС
вчера в 09:07
Раз говорит, значит так и есть. Но не всегда этому можно верить.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:07
Барсе это не нужно. Депай все еще в форме.
Гость
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