Директор «Барселоны» заявил, что клуб не продаст Депая в январе

Директор «Барселоны» Хорди Кройф прокомментировал слухи о том, что каталонский клуб хочет продать нападающего Мемфиса Депая.
Почему мы должны продавать Депая в январе, если трудно подписывать новых игроков из-за финансового фэйр-плей? Он всегда был отличным профессионалом. Он может быть очень полезен команде.
В этом сезоне за Барсу он вышел всего лишь 3 раза и закатил 1 шар. Вот поэтому и продадут даже в январе, если поступит нормальное предложение. Сам же Депай, думаю, тоже будет не против трансфера, потому что он не такой игрок, чтобы просиживать свой талант на скамье запаса.
В этом сезоне за Барсу он вышел всего лишь 3 раза и закатил 1 шар. Вот поэтому и продадут даже в январе, если поступит нормальное предложение. Сам же Депай, думаю, тоже будет не против трансфера, потому что он не такой игрок, чтобы просиживать свой талант на скамье запаса.