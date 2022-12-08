«Реал» договорился о переходе бразильского таланта Эндрика

16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик станет игроком мадридского «Реала».
«Сливочные» добились полной устной договорённости о переходе бразильца. «Палмейрас» получит 60 млн евро плюс 12 млн евро налогов. Футболист присоединится к «Реалу» в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
Что касается Эндрика, то пацан показывает очень сильный и смелый футбол уже на взрослов уровне, а ему всего лишь 16 лет!!! Да, 60 млн это риск, но кто будет говорить о них если парень станет супер игроком?!!
Что касается Эндрика, то пацан показывает очень сильный и смелый футбол уже на взрослов уровне, а ему всего лишь 16 лет!!! Да, 60 млн это риск, но кто будет говорить о них если парень станет супер игроком?!!