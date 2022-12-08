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«Реал» договорился о переходе бразильского таланта Эндрика

вчера, 17:47

16-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик станет игроком мадридского «Реала».

«Сливочные» добились полной устной договорённости о переходе бразильца. «Палмейрас» получит 60 млн евро плюс 12 млн евро налогов. Футболист присоединится к «Реалу» в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:03
Там 45 миллионов а остальными бонусами
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:51
За последние годы Мадридский Реал приобрел трех бразильских талантов которые должны были стать топ игроками по мнению агентов и прочих. Так вот двоя из трех попали в точку и сейчас это два молодых игрока, которые помогают Реалу добиваться больших побед это Родриго и Винисиус, а вот с Рейнайром похоже промахнулись, его брали в сезоне 19/20 за 30 млн€, но пока так и не заиграл ни в аренде в Дортмунде, ни сейчас в Жироне
Что касается Эндрика, то пацан показывает очень сильный и смелый футбол уже на взрослов уровне, а ему всего лишь 16 лет!!! Да, 60 млн это риск, но кто будет говорить о них если парень станет супер игроком?!!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 19:25
Повезло бразильцу. Попал в самый титулованный клуб. Гыгыгы
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:36
ну не всех)
а все таки попадая в точку
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:14
72 млн за 16 летнего мальчишку это сильно…
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:00
Как хорошо, что он упустил этого хрустального))
протон
протон
вчера в 17:51
У Переса видимо до сих пор травма что упустил Неймара, теперь пылесосит всех молодых бразильских талантов
Гость
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