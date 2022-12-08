Цель «Реала» номер один. Играет на ЧМ со сломанным носом и мечтает остановить «избранных»

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вчера, 13:35

Выделяется не только фамилией.

Мбаппе и Беллингем – призрачные цели, а есть реальная

Рюдигер сватал в «Реал» Мусиалу. Флорентино плотно прошелся по французскому рынку – Каваминга и Тчуамени стали «тайными агентами», убеждающими Мбаппе извиниться перед торсидой «Реала» и перейти в 2023-м году в любимый клуб детства. Учитывая натянутые отношения Килиана с боссами ПСЖ и уровень игры в Катаре, Перес найдет слова, чтобы сгладить все предыдущие заявления о французе, который отказался от «Реала» весной.

Но Мбаппе, Мусиала и Беллингем, за которого ведут борьбу не только в клубе Клоппа – цели мечты. А вот защитник «Лейпцига» Гвардиол, которого активнее всего приглашал «Челси» — реальный вариант. Не нужно долго искать адвоката для мадридского трансферного дьявола. Модрич сможет перебить любой аргумент Ковачича, когда хавбеки «Реала» и «Челси» начнут убеждать Йошко выбрать сторону. Не стоит также забывать, что Гвардиол – фанат «Ливерпуля».

Не отвергал вариант с переходом в «Челси», это не МЮ , но Клопп вряд ли позовет, ведь назревает смена владельцев, а одного парня из «Лейпцига» Юрген уже забрал — Конате. Тогда как «Реал», раз деньжат накопили, может сделать финт в стиле Переса. Заберут талантливого молодого игрока, чей прогресс бросался в глаза в Бундеслиге, невзирая на невезучесть Тедеско в «Лейпциге». А дополнительно класс Гвардиола подтвержден на чемпионате мира, где хорваты пропустили два мяча в четырех играх.

Оба раза не по вине двадцатилетнего воспитанника «Динамо» Загреб, чья игра вызывает восторги, поскольку Гвардиол играет чисто, четко, а его подкаты напоминают действия старой итальянской школы. Сейчас защитников с таким стилем игры не так много.

Универсальность Гвардиола и Алабы нравится Анчелотти

Анчелотти тренирует Гвардиола в «Реале». Звучит забавно, но хорват выделяется не только фамилией. Поговаривают, что в контракте Йошко есть тайный пункт о выкупе за 50 млн евро. Слабо сочетается с новостями, что с «Челси» и «Реала» требовали больше. Но многие готовы переплатить. Далич назвал Гвардиола лучшим центральным защитником мира. Перегибает, но переговоры с «Реалом» есть, раз сам игрок не стал отрицать вероятный трансфер.

А ведь в «Динамо» Загреб его не сразу засекли. Лишь когда узнали, что соседский «Локомотив» предлагает центральному хавбеку место в академии, то подсуетились и перехватили таланта. Близкие Йошко говорят, что как только тренер перевел его в центр защиты – уже с навыками работы в середине поля, где у футболиста было больше созидательных функций, как и на левом фланге, то появились первые зарубежные скауты.

Приехали люди из «Интера». Затем появился «Лидс». Но в Англию защитник не переехал, отказался. Гвардиол, невзирая на юный возраст и простоту суждений, в футболе соображает четко. Не хотел слишком рано оказаться в силовом английском футболе, дал себе время окрепнуть в Бундеслиге. Сейчас это лучший защитник на мяче во всем чемпионате. Гвардиол — король проходов, и место «Лейпцига» в таблице на его статус не влияет.

«Реал», где Алаба тоже может играть слева, как и Гвардиол, нуждается в сильных центральных беках. Одного Рюдигера мало. А Менди – левый бек «сливочных», не попал в заявку на ЧМ , менее перспективный, чем хорват, и на семь лет старше. Впрочем, трансфер в такой большой клуб, как «Реал», связаны с риском. В Мадриде не заиграл выпускник академии Хакими. Но Гвардиол универсальный, это его явный козырь в борьбе за игровое время.

Анчелотти важно добавить новых людей, ведь понимает, что перестройка неизбежна, а надежная защита – страховка на случай перепадов. «Реал» грамотно выбирал бразильскую и французскую молодежь. Теперь может усилить состав еще одним хорватом.

Главный экзамен ждёт Йошко завтра – бразильский тест

Гвардиол мог пропустить ЧМ -2022, поскольку накануне сломал нос. Переживали, чтобы не была треснутая лицевая кость – пришлось бы оперировать. Худшие опасения не подтвердились, играет в маске. Она прячет огромный синяк вокруг глаза, а еще детское лицо Йошко. Ему всего 20 лет, он эдакий «бычок». Резкий, резвый, с великолепным пасом левой ногой. Одновременно агрессивным от природы защитником не является.

Йошко не умеет драться. На тренировках иногда боксирует, выглядит комично. Зато впечатляет, как выключил станок желтых карточек, растет. И завтра его сложнейший экзамен против Бразилии. Но хорватов тоже будут поддерживать. Помогли Хиддинку попасть на Евро-2008, а Ловрен – последний игрок из РПЛ на турнире после вылета камерунца Нгамалё. Конечно, шансы у хорватов мизерные, но когда это их останавливало?

В их победу над Англией после ничьей с Россией тоже мало кто верил. Сейчас не хватает Манджукича, но Модрич, Перишич и Ловрен передают опыт таким ребятам, как Гвардиол. И как правильно говорят в Хорватии – ни Бокшич, ни Шукер, ни Модрич в 20 лет так зрело, как Йошко, не играли. У защитника большое будущее, если будет использовать свое преимущество. Играя в центре защиты, работает смело, как левый центральный хав.

Сказывается юношеский опыт, работа на левом фланге защиты, умение протащить мяч и выдать роскошную диагональ. Гвардиол до начала турнира оценивался в 60 млн евро, но после него, особенно если поражение от Бразилии будет достойным, придется выложить больше. Пожалеют ли покупатели? Сложно сказать, ведь школа «Лейпцига» выдает дорогущих игроков, которые не всегда раскрываются. Вот Вернер и Кейта не впечатляют.

С другой стороны, Упамекано – основной в «Баварии» и сборной Германии. Тайлер Адамс вряд ли задержится в «Лидсе», куда попал из «Лейпцига». Нкунку может заиграть на новом месте. А Гвардиол в «Реале» будет левшой и универсалом на позиции, где Анчелотти пригодятся свежие идеи. Если учитель Модрич доложит тренеру, что морально Йошко такой же крепкий, как физически, то ждите его в одном клубе с капитаном хорватской сборной.