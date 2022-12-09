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Стало известно, почему Кокорин не перешёл в «Химки». Вопрос не в зарплате

вчера, 11:25

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, почему нападающий Александр Кокорин не перешёл в подмосковный клуб.

Финансовой возможности не было абсолютно никакой. Только желание клуба попробовать получить его и желание самого Саши поиграть за «Химки». Но «Фиорентина» вообще ничего не рассматривала. Непонятно, что у них происходило. При этом со стороны Кокорина финансовых запросов не было.

Готов ли был Кокорин пойти на понижение заработной платы? Это даже не обсуждалось. Он просто хотел играть в футбол.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 14:36
vfthg1
vfthg1
вчера в 12:15
    drug01
    drug01
    вчера в 12:15
    В его положении лучше играть там чем светиться у нас, ведь мы его знаем очень хорошо...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 11:41
    В Химках хотели, ято бы Кокорин игал за них, а зарплату получал в Фиорентине.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:31
    Личное мнение ( диванного эксперта) - Много гонора, а толку нет и не предвииется..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:29
    Ну он ничего и не потерял. Устроился на Кипре там Тепло, море лучший игрок опять же за 2 месяца...
    Гость
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