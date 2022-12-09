Стало известно, почему Кокорин не перешёл в «Химки». Вопрос не в зарплате

Бывший генеральный директор «Химок» рассказал, почему нападающий не перешёл в подмосковный клуб.

Финансовой возможности не было абсолютно никакой. Только желание клуба попробовать получить его и желание самого Саши поиграть за «Химки». Но «Фиорентина» вообще ничего не рассматривала. Непонятно, что у них происходило. При этом со стороны Кокорина финансовых запросов не было.

Готов ли был Кокорин пойти на понижение заработной платы? Это даже не обсуждалось. Он просто хотел играть в футбол.