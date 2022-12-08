В Израиле подтвердили интерес российского гранда к полузащитнику «Маккаби»

Израильский журналист Рой Янкеловиц прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «Маккаби» .

К Глуху есть реальный интерес со стороны «Зенита». Проблема в том, что в его новом контракте с «Маккаби» есть пункт о выкупе.