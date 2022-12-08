В Израиле подтвердили интерес российского гранда к полузащитнику «Маккаби»

Израильский журналист Рой Янкеловиц прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху.
К Глуху есть реальный интерес со стороны «Зенита». Проблема в том, что в его новом контракте с «Маккаби» есть пункт о выкупе.
Израильский журналист Рой Янкеловиц прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху.
К Глуху есть реальный интерес со стороны «Зенита». Проблема в том, что в его новом контракте с «Маккаби» есть пункт о выкупе.
Ему 18 лет!
Пусть будет 25,получит бразильский паспорт и к Семаку.
Семак не умеет и не хочет работать с молодыми игроками.
Ему 18 лет!
Пусть будет 25,получит бразильский паспорт и к Семаку.
Семак не умеет и не хочет работать с молодыми игроками.
Что то логика тут напрочь отсутствует или переведено неправильно.
Для интересующегося Зенита это не проблема, а наоборот шанс на приобретения.
Это скорее всего проблема для «Маккаби», что любой клуб может выкупить у них Оскара Глуха, но тут тоже логике нет. Если «Маккаби» заключила с Глухом новый контракт с таким пунктом, значит подобные риски учтены и это будет выгодно для евреев.
Так и в чём же проблема?
Что то логика тут напрочь отсутствует или переведено неправильно.
Для интересующегося Зенита это не проблема, а наоборот шанс на приобретения.
Это скорее всего проблема для «Маккаби», что любой клуб может выкупить у них Оскара Глуха, но тут тоже логике нет. Если «Маккаби» заключила с Глухом новый контракт с таким пунктом, значит подобные риски учтены и это будет выгодно для евреев.
Так и в чём же проблема?