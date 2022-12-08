Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В Израиле подтвердили интерес российского гранда к полузащитнику «Маккаби»

вчера, 13:01

Израильский журналист Рой Янкеловиц прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к полузащитнику «Маккаби» Оскару Глуху.

К Глуху есть реальный интерес со стороны «Зенита». Проблема в том, что в его новом контракте с «Маккаби» есть пункт о выкупе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Не питайтесь слухами». Медведев — о выкупе прав на Алипа
Вчера, 14:24
В «Севилье» отреагировали на слухи об интересе к игроку «Спартака» Айртону
Вчера, 13:53
Чистяков не покинет «Зенит» в январе
Вчера, 12:40
Агент: «Сейчас Тюкавин в отпуске, давайте не будем нагнетать»
Вчера, 11:57
В «Бордо» отреагировали на интерес «Спартака» к игроку французского клуба
Вчера, 11:26
Агент защитника «Барселоны» рассказал, перейдёт ли его клиент в РПЛ
Вчера, 09:54
Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:15
Комон!
Ему 18 лет!
Пусть будет 25,получит бразильский паспорт и к Семаку.
Семак не умеет и не хочет работать с молодыми игроками.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:21
Зенит интересуется, но проблема в том, что есть пункт о выкупе?
Что то логика тут напрочь отсутствует или переведено неправильно.

Для интересующегося Зенита это не проблема, а наоборот шанс на приобретения.
Это скорее всего проблема для «Маккаби», что любой клуб может выкупить у них Оскара Глуха, но тут тоже логике нет. Если «Маккаби» заключила с Глухом новый контракт с таким пунктом, значит подобные риски учтены и это будет выгодно для евреев.

Так и в чём же проблема?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:55
Это разве что для усиления скамейки запасных.
nubom
nubom
вчера в 13:12
"В Израиле подтвердили интерес к полузащитнику «Маккаби»". - Видимо другие игроки «Маккаби»" Израиль не интересуют...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 