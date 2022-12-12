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Далич – о матче с Аргентиной: «Самый важный матч в истории Хорватии»

сегодня, 18:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала чемпионата мира в Катаре против Аргентины.

Никто не ожидал, что через четыре года Хорватия снова выйдет в полуфинал. Мы все мечтаем. Я мечтал тренировать Хорватию. Моим самым важным матчем был полуфинал с Англией на ЧМ-2018. Затем была Бразилия. А завтрашний поединок будет третьим в списке. Повторить этот сценарий на ЧМ с новой командой — фантастика. Если нам удастся выиграть завтра, то этот матч станет самым важным в истории хорватского футбола.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:46
Если выиграете следующий матч будет на порядок важнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:45
Прошлый финал был важнее...
Гость
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