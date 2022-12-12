Далич – о матче с Аргентиной: «Самый важный матч в истории Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала чемпионата мира в Катаре против Аргентины.

Никто не ожидал, что через четыре года Хорватия снова выйдет в полуфинал. Мы все мечтаем. Я мечтал тренировать Хорватию. Моим самым важным матчем был полуфинал с Англией на ЧМ -2018. Затем была Бразилия. А завтрашний поединок будет третьим в списке. Повторить этот сценарий на ЧМ с новой командой — фантастика. Если нам удастся выиграть завтра, то этот матч станет самым важным в истории хорватского футбола.