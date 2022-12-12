Мбаппе – о промахе Маркиньоса: «Он не заслуживает этого»

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сегодня, 17:55

Нападающего расстроил вылет сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что бразильцы проиграли Хорватии в матче 1/4 финала турнира, уступив в серии пенальти (1:1, 2:4 по пенальти).

Решающий удар не реализовал защитник , попав в штангу.

Как сообщает источник, Мбаппе отреагировал на неудачу бразильца в разговоре с партнерами по национальной команде.