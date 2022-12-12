Мбаппе – о промахе Маркиньоса: «Он не заслуживает этого»

Нападающего Килиана Мбаппе расстроил вылет сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре.
Напомним, что бразильцы проиграли Хорватии в матче 1/4 финала турнира, уступив в серии пенальти (1:1, 2:4 по пенальти).
Решающий удар не реализовал защитник Маркиньос, попав в штангу.
Как сообщает источник, Мбаппе отреагировал на неудачу бразильца в разговоре с партнерами по национальной команде.
Он не заслуживает этого.
Бразильцы слишком увлеклись эмоциональной составляющей.
Вот эти танцы Тите с Южной Кореей, я понимаю бы накидали Германии или другой топовой сборной.
Слишком много эмоций потратили на празднование гола Неймара, хотя играть ещё надо было больше четверти часа.
Бразильцы слишком увлеклись эмоциональной составляющей.
Вот эти танцы Тите с Южной Кореей, я понимаю бы накидали Германии или другой топовой сборной.
Слишком много эмоций потратили на празднование гола Неймара, хотя играть ещё надо было больше четверти часа.
Хотели обыграть Хорватию на классе.
Хотели обыграть Хорватию на классе.