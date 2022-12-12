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Мбаппе – о промахе Маркиньоса: «Он не заслуживает этого»

сегодня, 17:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Нападающего Килиана Мбаппе расстроил вылет сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что бразильцы проиграли Хорватии в матче 1/4 финала турнира, уступив в серии пенальти (1:1, 2:4 по пенальти).

Решающий удар не реализовал защитник Маркиньос, попав в штангу.

Как сообщает источник, Мбаппе отреагировал на неудачу бразильца в разговоре с партнерами по национальной команде.

Он не заслуживает этого.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:08
Ерунда какая-то, заслуживает-не заслуживает, если попал в штангу, то заслужил, никто ему не мешал и сама штанга не передвигалась по линии ворот.
Бразильцы слишком увлеклись эмоциональной составляющей.
Вот эти танцы Тите с Южной Кореей, я понимаю бы накидали Германии или другой топовой сборной.
Слишком много эмоций потратили на празднование гола Неймара, хотя играть ещё надо было больше четверти часа.
ujgccs26wkdz
ujgccs26wkdz
сегодня в 18:03
Не надо было доводить до этого.
Хотели обыграть Хорватию на классе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:01
Ну промазал,бувает,а кто не промахивался за всю карьеру!?
Гость
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