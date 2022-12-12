Роналдо – о Мбаппе: «Он напоминает меня»

Экс-нападающий сборной Бразилии оценил игру форварда Франции .

Мбаппе очень хорош. У него невероятные физические и технические данные, я даже верю, что он может стать лучшим игроком мира. Другие футболисты быстры, но он еще быстрее... Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл. Килиан знает, как использовать свои навыки, как действовать быстрее других.