Роналдо – о Мбаппе: «Он напоминает меня»

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил игру форварда Франции Килиана Мбаппе.
Мбаппе очень хорош. У него невероятные физические и технические данные, я даже верю, что он может стать лучшим игроком мира. Другие футболисты быстры, но он еще быстрее... Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл. Килиан знает, как использовать свои навыки, как действовать быстрее других.
Как по мне чисто индивидуально самый сильный игрок на данный момент это Salah,но Ливерпуль сейчас далеко не такой и Египет слишком низкого класса сборная
Как по мне чисто индивидуально самый сильный игрок на данный момент это Salah,но Ливерпуль сейчас далеко не такой и Египет слишком низкого класса сборная
В великого Холланда мне пока верится больше. Жаль, у него сборная не топовая.
В великого Холланда мне пока верится больше. Жаль, у него сборная не топовая.