Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Роналдо – о Мбаппе: «Он напоминает меня»

сегодня, 18:23

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил игру форварда Франции Килиана Мбаппе.

Мбаппе очень хорош. У него невероятные физические и технические данные, я даже верю, что он может стать лучшим игроком мира. Другие футболисты быстры, но он еще быстрее... Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл. Килиан знает, как использовать свои навыки, как действовать быстрее других.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уэйн Руни поможет боксёру Тайсону Фьюри готовиться к бою с украинцем Усиком
Сегодня, 21:32
Ибрагимович: «Будущее такое светлое, мне нужны солнцезащитные очки»
Сегодня, 21:08 Фото
Роналдо: «Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира»
Сегодня, 20:49
Невилл – о слезах Роналду: «Для меня это был ужасный кадр»
Сегодня, 20:40
Перишич – о матче с Аргентиной: «Нас ждет жесткий и мужской футбол»
Сегодня, 20:23
Модрич: «Я мечтаю закончить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 19:37
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:01
Ну не такого низкого, египет примерно 90% игроки местные или с арабских чемпионатов, а в морокко ароде как все с европейских, 2 игрока с грандов
Karkaz
Karkaz ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 19:51
Мбаппе уже не показал уровень Месси и Роналду. Те в его возрасте были лучшими в чемпионате и ЛЧ и брали уже в 23 года золотой мяч.
Karkaz
Karkaz ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 19:44
Марокко тоже низкого класса сборная, но где сейчас играет.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 19:40
Выииграет 3 раза лч с псж и будет , пока ему не хватает стабильно тащить на себе показывать что есть мбаппе а все остальные на голову ниже классом, как в свое время месси и роналду
Как по мне чисто индивидуально самый сильный игрок на данный момент это Salah,но Ливерпуль сейчас далеко не такой и Египет слишком низкого класса сборная
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:35
Ну по скорости мбаппе на мой взгляд чуть быстрее, но и умения центр форварда маловато у него, выбираться в центре под сложной опекой не очень, поэтому в основном играет на фланге слева, а Роналдо это бог центр форвардов, есть все навыки для этой позиции, возможно лучший в истории, жалко не очень длинной
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 19:33
Каждый по-своему хорош. Но мне почему-то думается, что Мбаппе не достигнет вершин, покоренных знаменитой великой двойкой Месси-Роналду. Эти двое реально высоко поставили стандарт, забирая почти все золотые мячи эпохи. Парень выбрал деньги, да и уже сейчас шалит звездной болезнью время от времени, словно уже добился всего и вся.
В великого Холланда мне пока верится больше. Жаль, у него сборная не топовая.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:24
У тебя обводки были лучше, гораздо, у него хороши пасы и удары с угла вратарской
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 