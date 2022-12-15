Во Франции из-за беспорядков после полуфинала ЧМ задержаны 266 человек

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вчера, 17:28

266 человек задержаны во Франции после полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что после игры сборной Франции и Марокко, в ночь со среды на четверг, во Франции задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием в беспорядках несовершеннолетних.

По данным штаб-квартиры парижской полиции, после матча на Елисейские поля пришло 25 тысяч человек.

В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.