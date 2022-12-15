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Во Франции из-за беспорядков после полуфинала ЧМ задержаны 266 человек

вчера, 17:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

266 человек задержаны во Франции после полуфинала чемпионата мира в Катаре.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин сообщил, что после игры сборной Франции и Марокко, в ночь со среды на четверг, во Франции задержали 266 человек, 167 из них – в Париже и его пригородах. В основном задерживали тех, кто совершал насильственные действия, наносил ущерб чужому имуществу, имел при себе взрывные устройства и оружие. 24 случая задержания связаны с участием в беспорядках несовершеннолетних.

По данным штаб-квартиры парижской полиции, после матча на Елисейские поля пришло 25 тысяч человек.

В ходе беспорядков пострадали пятеро полицейских.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:55
В Катар вчера чуть не половина Марокко слетелось, но беспорядков ноль, а во Франции и Бельгии можно. Интересно, почему?
Futurista
Futurista
вчера в 17:30
Жандармерии досталось...ну что собственно?)...за что боролись на тех и напоролись...
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:29
Ну что можно сказать... одни на радостях, а другие с горя, но обе стороны 56ы...
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