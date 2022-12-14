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Фанаты Марокко не могут вылететь в Доху на полуфинал ЧМ

вчера, 17:25
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Национальный авиаперевозчик Марокко отменил 7 рейсов в Доху, запланированных на среду.

«В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением информирует клиентов об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways», – говорится в заявлении авиакомпании.

В результате отмены рейсов болельщики, у которых были билеты на полуфинальный матч сборной Марокко с Францией и забронированы номера в гостиницах, не смогут попасть на матч.

Royal Air Maroc ранее заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на матч своей национальной сборной в среду. Однако во вторник источник в авиакомпании сообщил, что было запланировано только 14 рейсов.

Национальная авиакомпания Марокко извинилась перед клиентами и обещала возместить стоимость билетов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:34
А кто компенсирует людям билеты на полуфинал?! Искренне жаль марокканцев...
Gahi
Gahi
вчера в 18:19
В последний момент хотят и в этом помочь сборной Франции, но думаю что сборная Марокко даст достойный ответ всем доброжелателям закулисных игр.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:27
Это конечно свинство со стороны Катара.
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