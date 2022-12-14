Фанаты Марокко не могут вылететь в Доху на полуфинал ЧМ

1671027957

вчера, 17:25

Национальный авиаперевозчик Марокко отменил 7 рейсов в Доху, запланированных на среду.

«В связи с последними ограничениями, введенными властями Катара, Royal Air Maroc с сожалением информирует клиентов об отмене их рейсов, выполняемых Qatar Airways», – говорится в заявлении авиакомпании.

В результате отмены рейсов болельщики, у которых были билеты на полуфинальный матч сборной Марокко с Францией и забронированы номера в гостиницах, не смогут попасть на матч.

Royal Air Maroc ранее заявляла, что организует 30 дополнительных рейсов, чтобы помочь болельщикам попасть на матч своей национальной сборной в среду. Однако во вторник источник в авиакомпании сообщил, что было запланировано только 14 рейсов.

Национальная авиакомпания Марокко извинилась перед клиентами и обещала возместить стоимость билетов.