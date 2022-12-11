Президент Франции отправится в Катар поддержать сборную в матче с Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Катар поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ -2022 с Марокко.

Это подтвердил депутат Национального собрания Лоран Жакобелли.

Президент поддержит команду, в этом нет ничего шокирующего. Да, это вызывает много вопросов, учитывая непростые отношения двух стран, несоблюдение прав человека в Катаре. Но раз чемпионат проходит там, то назад пути уже нет. То, что президент едет поддержать сборную Франции, в конечном счёте, не так уж и экстраординарно.