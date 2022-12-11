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Президент Франции отправится в Катар поддержать сборную в матче с Марокко

сегодня, 12:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМарокко14.12.2022 в 22:00 Не начался

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Катар поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ-2022 с Марокко.

Это подтвердил депутат Национального собрания Лоран Жакобелли.

Президент поддержит команду, в этом нет ничего шокирующего. Да, это вызывает много вопросов, учитывая непростые отношения двух стран, несоблюдение прав человека в Катаре. Но раз чемпионат проходит там, то назад пути уже нет. То, что президент едет поддержать сборную Франции, в конечном счёте, не так уж и экстраординарно.

Встреча пройдёт 14 декабря. Ранее сообщалось о массовых беспорядках, которые устроили марокканские болельщики в Париже после победы над Португалией в 1/4 финала мундиаля (1:0).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:23
Прямо скороговорка..
У Макрона морока с Марокко...
monah-10
monah-10 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 17:16
И наоборот тоже результат один , беспорядкам быть.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:02
Как и обещал, что если сборная выйдет в полуфинал, то приедет поддержать ее. Свое слово сдержал. Молодец Макрон.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:43
Можно и поддержать,Марокко всех напугало.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:16
Других проблем у Макрона похоже нет.
ABir
ABir
сегодня в 15:16
Скорее причина, не поддержать сборную Франции, а спасти от беспорядков Францию после матча с Марокко, а может и самому уберечься хочется
karnager
karnager
сегодня в 15:09
У Макрона все хорошо и нет никаких дел в Франции. Хорошая работа - президент
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 14:47
Хитрый, слизкий Макрон. Булки чуют наверно беду). Отсидеться в Катаре не получится у него).
Хоть так, хоть по другому. Не против, если Марокко удивит ещё раз мир).
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:45
Марокко уже надоели на этом ЧМ, вообще ничем кроме разрушения игры соперников не запомнились
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:07
Сб МАРОККО уже герои мира 🌍.
То что они сделали это фантастика.
Пардон на счёт Макрон он обычный болельщик Франции.🧐.)
Futurista
Futurista
сегодня в 14:02
Отмакронят французов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:54, ред.
Уехать из Парижу......
В то время ..когда там от данного противостояния даже асфальт на кусочки разберут....))
Не президентский ход...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:53
Зря едет. Вернётся в Париж, а его уже взяли). Рисковый парень с одной стороны).
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 13:47
Президент до полуфинала сказал что поедет.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:34
Возможно Марокко победить Францию . Марокко сейчас почти как хозяйка турнира. Все мусульманские страны поддерживают Марокко
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:32
В Катаре не соблюдаются права человека? Какого человека? Если ЛГБТ. то правильно. А во Франции у них слишком много прав. Конечно у Марокко не много шансов, но все таки......
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:19
Зауважали марокканцев на всех уровнях! Даже президент Франции приедет , что бы оказать моральною поддержку. Ну , что ж тем интереснее будет смотреть - ведь марокканцы предыдущими матчами доказали ,что авторитетов у них в футболе нет и они не кого не боятся!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:18, ред.
Это беспозвоночное создание лучше бы сидело дома и готовило страну к зимнему "солнцестоянию"...

Де Голь (царство небесное) от этой амёбы наверно в гробу переворачивается!
Chaumont
Chaumont
сегодня в 13:17
у Франции могут возникнуть проблемы только вне футбольного поля, в матче Дешам найдет для победы над Марокко все необходимые меры, уж до Англии эта сборная явно не дотягивает, несмотря на уже совершенные подвиги
ОПС
ОПС
сегодня в 13:11
А без него они, конечно же, не справятся.
salleeh
salleeh
сегодня в 13:11
А сам будет болеть за сборную Марокко, не дай Бог выиграет сборная Франции, марокканцы снесут Париж…)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:03
Самое время, поддержка нужна...
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