Президент Франции отправится в Катар поддержать сборную в матче с Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Катар поддержать сборную Франции в полуфинале ЧМ-2022 с Марокко.
Это подтвердил депутат Национального собрания Лоран Жакобелли.
Президент поддержит команду, в этом нет ничего шокирующего. Да, это вызывает много вопросов, учитывая непростые отношения двух стран, несоблюдение прав человека в Катаре. Но раз чемпионат проходит там, то назад пути уже нет. То, что президент едет поддержать сборную Франции, в конечном счёте, не так уж и экстраординарно.
Встреча пройдёт 14 декабря. Ранее сообщалось о массовых беспорядках, которые устроили марокканские болельщики в Париже после победы над Португалией в 1/4 финала мундиаля (1:0).
У Макрона морока с Марокко...
У Макрона морока с Марокко...
Хоть так, хоть по другому. Не против, если Марокко удивит ещё раз мир).
Хоть так, хоть по другому. Не против, если Марокко удивит ещё раз мир).
То что они сделали это фантастика.
Пардон на счёт Макрон он обычный болельщик Франции.🧐.)
То что они сделали это фантастика.
Пардон на счёт Макрон он обычный болельщик Франции.🧐.)
В то время ..когда там от данного противостояния даже асфальт на кусочки разберут....))
Не президентский ход...
В то время ..когда там от данного противостояния даже асфальт на кусочки разберут....))
Не президентский ход...
Де Голь (царство небесное) от этой амёбы наверно в гробу переворачивается!
Де Голь (царство небесное) от этой амёбы наверно в гробу переворачивается!