Матч Аргентина — Хорватия повторил рекорд посещаемости ЧМ-2022

1670968793

сегодня, 00:59

Матч 1/2 финала ЧМ -2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0) посетили 88966 зрителей.

Это повторение рекорда посещаемости чемпионата мира в Катаре. До этого столько же зрителей было зафиксировано на игре группового этапа турнира Аргентина — Мексика (2:0). Обе встречи прошли на стадионе «Лусаил Айконик».