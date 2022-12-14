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Матч Аргентина — Хорватия повторил рекорд посещаемости ЧМ-2022

сегодня, 00:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией (3:0) посетили 88966 зрителей.

Это повторение рекорда посещаемости чемпионата мира в Катаре. До этого столько же зрителей было зафиксировано на игре группового этапа турнира Аргентина — Мексика (2:0). Обе встречи прошли на стадионе «Лусаил Айконик».

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:06
Да, все адекватные хотят увидеть Месси и его блестящих оруженосцев... Финал побьет и этот рекорд..
протон
протон
сегодня в 01:04, ред.
Браво Месси, браво Альварес, браво Аргентина!
Месси в свои 35 на этом чм сделал два таких ассиста , что даже как-то неловко становится, когда его пытаются сравнивать с кем-либо) один коронный вразрез между всей обороной, что еще раз говорит о том, как он видит поле (на уровне лучшего плеймейкера в истории футбола). Второй после прохода и терзания зашитников , что говорит о том, что он и спустя 12 лет может уйти от любого за счет дриблинга. Парень просто мегауниверсален и просто лучший во всех амплуа, в которых успел поиграть за карьеру
Удачи в финале!
Гость
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