Бускетс передумал уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс решил остаться в команде.
Как сообщает Mundo Deportivo, футболист поговорил с главным тренером «сине-гранатовых» Хави. Этот разговор оказал серьёзное влияние на игрока, теперь испанец хочет продлить контракт с клубом. Ещё одной причиной является то, что Бускетс хотел играть в МЛС в одной команде с Лионелем Месси, но аргентинец, скорее всего, останется в ПСЖ.
Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года.
- Нет! Нас и здесь неплохо кормят!
- Нет! Нас и здесь неплохо кормят!
Бускетс уже давно не так крут , как был в свои лучшие годы.
В скорости потерял и много моментов не успевает
Бускетс уже давно не так крут , как был в свои лучшие годы.
В скорости потерял и много моментов не успевает