Бускетс передумал уходить из «Барселоны»

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сегодня, 08:28

Полузащитник «Барселоны» решил остаться в команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист поговорил с главным тренером «сине-гранатовых» . Этот разговор оказал серьёзное влияние на игрока, теперь испанец хочет продлить контракт с клубом. Ещё одной причиной является то, что Бускетс хотел играть в МЛС в одной команде с , но аргентинец, скорее всего, останется в ПСЖ .

Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года.