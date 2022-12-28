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Бускетс передумал уходить из «Барселоны»

сегодня, 08:28

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс решил остаться в команде.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист поговорил с главным тренером «сине-гранатовых» Хави. Этот разговор оказал серьёзное влияние на игрока, теперь испанец хочет продлить контракт с клубом. Ещё одной причиной является то, что Бускетс хотел играть в МЛС в одной команде с Лионелем Месси, но аргентинец, скорее всего, останется в ПСЖ.

Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:27
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:04
    - Вы были на Таити?
    - Нет! Нас и здесь неплохо кормят!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 11:30
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:22
    Для клуба это будет минус. Бускетс уже не может играть на высоком уровне.
    Doping87
    Doping87 ответ 3ton (раскрыть)
    сегодня в 11:17
    Потерять в скорости которой никогда не было, сильно...
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 10:01
    Уходит, не уходит - вообще всё равно
    kirapala
    kirapala
    сегодня в 09:09
    Жаль, если это правда. Не молодой же.
    Mher Door
    Mher Door
    сегодня в 09:06
    Новый Роналду в Барсе))
    ywe8kmdguk67
    ywe8kmdguk67
    сегодня в 08:51
    Толку с симулянта всё равно уже не будет
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:46
    Купить новых игроков у Барселоны нет возможности, приходится договариваться с имеющимися игроками
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:43
    Зарплату сократили, но уговорили.
    34pmww3nkhne
    34pmww3nkhne
    сегодня в 08:42
    Из огромной любви к симуляции в этот раз Бускетс симулировал уход из Барселоны
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:40
    Куда уже уходить под конец карьеры.
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 08:35
    Не знаю зачем он нужен Хави... строится молодая команда...
    3ton
    3ton
    сегодня в 08:30
    Пора уже дать дорогу молодым .
    Бускетс уже давно не так крут , как был в свои лучшие годы.
    В скорости потерял и много моментов не успевает
    Гость
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