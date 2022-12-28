Трансфер бразильца Кади в «Краснодар» может сорваться

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сегодня, 14:12

Трансфер полузащитника «Карабаха» в «Краснодар» может не состояться.

Ранее сообщалось о том, что «быки» ведут переговоры о переходе футболиста.

По информации источника, стороны не могут договориться о сумме трансфера из-за высоких требований азербайджанского клуба. При этом южане уже согласовали личные условия с игроком. «Краснодар» выйдет из сделки, если не будет найдено компромиссное решение.

В текущем сезоне хавбек провёл 31 матч за «Карабах» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.