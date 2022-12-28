Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Трансфер бразильца Кади в «Краснодар» может сорваться

сегодня, 14:12

Трансфер полузащитника «Карабаха» Кади в «Краснодар» может не состояться.

Ранее сообщалось о том, что «быки» ведут переговоры о переходе футболиста.

По информации источника, стороны не могут договориться о сумме трансфера из-за высоких требований азербайджанского клуба. При этом южане уже согласовали личные условия с игроком. «Краснодар» выйдет из сделки, если не будет найдено компромиссное решение.

В текущем сезоне хавбек провёл 31 матч за «Карабах» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» лишится элитного форварда. Получит потенциальную суперзвезду, но нужен нападающий
Сегодня, 16:12Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадка
Агент Самошникова отреагировал на слухи об уходе игрока из «Рубина»
Сегодня, 12:26
Игрок сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»
Сегодня, 11:54
СлухиЛомовицкий может пополнить состав «Торпедо»
Вчера, 22:36
СлухиАгапов переходит в ЦСКА
Вчера, 20:55
Слухи«Локомотив» и Самошников согласовали контракт
Вчера, 20:50
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:34
Ну значит так тому и быть.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 14:21
Пусть переходит в Лернаин Арцах.
pjwa7km2259j
pjwa7km2259j
сегодня в 14:20
Вероятно ничего не получится!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 