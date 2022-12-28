Игрок сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»

1672217667

28 декабря 2022, 11:54

Андреа Д'Амико, агент марокканского защитника «Вальядолида» , прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив» на правах аренды.

Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдёт в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он ещё сможет сыграть в большом клубе.

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в полуфинальном матче ЧМ -2022 с Францией (0:2).

В Ла Лиге футболист провёл 8 матчей в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.