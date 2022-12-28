Игрок сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»

Андреа Д'Амико, агент марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив» на правах аренды.
Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдёт в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он ещё сможет сыграть в большом клубе.
30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Францией (0:2).
В Ла Лиге футболист провёл 8 матчей в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
24 сентября 2020 года он подписал четырехлетний контракт с «Реал Вальядолид». Он дебютировал против «Реала». 31 ноября 2021 года. Эль-Ямик забил свой первый гол за клуб в победе над «Эйбаром» со счетом 2:0.
В составе сборной Марокко был участником чемпионата мира 2022 года в Катаре. До ЧМ не знал его. 30 лет, скоро станет 31, защитник... Ну Реал не подпишет с ним контракт, может быть Барса (она иногда любит стареть), какой клуб подпишет с ним конктракт? Но их позиция ясна, у них нет мотива чтобы подписать контракт с Локомотивом. Россия холодная страна, а он марокканец. В Испании ему комфортнее.
24 сентября 2020 года он подписал четырехлетний контракт с «Реал Вальядолид». Он дебютировал против «Реала». 31 ноября 2021 года. Эль-Ямик забил свой первый гол за клуб в победе над «Эйбаром» со счетом 2:0.
В составе сборной Марокко был участником чемпионата мира 2022 года в Катаре. До ЧМ не знал его. 30 лет, скоро станет 31, защитник... Ну Реал не подпишет с ним контракт, может быть Барса (она иногда любит стареть), какой клуб подпишет с ним конктракт? Но их позиция ясна, у них нет мотива чтобы подписать контракт с Локомотивом. Россия холодная страна, а он марокканец. В Испании ему комфортнее.
30 лет...., звезда..., попал в штангу...
8 игр тряс портками над поляной и остальные полировал лавку...
30 лет...., звезда..., попал в штангу...
8 игр тряс портками над поляной и остальные полировал лавку...