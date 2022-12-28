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Игрок сборной Марокко отказался от перехода в «Локомотив»

28 декабря 2022, 11:54

Андреа Д'Амико, агент марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив» на правах аренды.

Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдёт в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он ещё сможет сыграть в большом клубе.

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Францией (0:2).

В Ла Лиге футболист провёл 8 матчей в нынешнем сезоне. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
28 декабря в 19:13
Ну а что удивительного чел даже не знает такую команду куда его хотели пристроить
sir_Alex
sir_Alex
28 декабря в 18:01
В большом клубе уже не сыграет.
РусБрянск
РусБрянск
28 декабря в 15:14
А что значит слова агента о том,что они не хотят чтоб игрок переходил в Россию? Начинаются агенты даже против России идти,подождите всему время,скоро и мы посмеемся над вами немытыми
КЭТиК
КЭТиК
28 декабря в 14:45
Из Испании в Россию как-то сейчас действительно не захочется ехать.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 декабря в 14:24
Наверно он знает где ему будет лучше
Andrei Galash
Andrei Galash
28 декабря в 13:59
Вот так делается карьера: попал в штангу в игре с Францией - жди приглашение от большой команды.
HOROVEL7
HOROVEL7
28 декабря в 13:38
28 января 2018 года Джавад подписал контракт с итальянской командой «Дженоа». Он был отдан в аренду команде Серии B Перуджа. 29 января 2020 года он перешел в «Сарагосу» в аренде до конца сезона 2019–20. Он впервые выступил за команду против Кадиса.

24 сентября 2020 года он подписал четырехлетний контракт с «Реал Вальядолид». Он дебютировал против «Реала». 31 ноября 2021 года. Эль-Ямик забил свой первый гол за клуб в победе над «Эйбаром» со счетом 2:0.

В составе сборной Марокко был участником чемпионата мира 2022 года в Катаре. До ЧМ не знал его. 30 лет, скоро станет 31, защитник... Ну Реал не подпишет с ним контракт, может быть Барса (она иногда любит стареть), какой клуб подпишет с ним конктракт? Но их позиция ясна, у них нет мотива чтобы подписать контракт с Локомотивом. Россия холодная страна, а он марокканец. В Испании ему комфортнее.
epyv37b35889
epyv37b35889
28 декабря в 12:15
А после может жалеть в своём решении
Шуnя771
Шуnя771
28 декабря в 12:13
Ах-ха-ха!
30 лет...., звезда..., попал в штангу...
8 игр тряс портками над поляной и остальные полировал лавку...
Василий 50
Василий 50
28 декабря в 12:05
Оно и к лучшему.
Futurista
Futurista
28 декабря в 11:58
Ну Эль Ями и сиди дальше в своей яме...
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