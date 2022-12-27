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Агапов переходит в ЦСКА

вчера, 20:55

Защитник «Пари НН» Илья Агапов в ближайшее время пополнит состав ЦСКА.

Стороны уже согласовали детали сделки, футболист в недалеком будущем пройдет медосмотр. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за нижегородцев. Рыночная стоимость Агапова оценивается в 1 миллион евро.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:15
Левым центральным при игре в 3 центральных очень даже не плох. При других схемах играть не умеет. Но Федотов только в эту схему играть и умеет, так что может прийтись ко двору. Эти пол года провел хорошо.
Агапов воспитанник Казани.
В Спартаке-2 в то время скупали все что плохо лежит. А то что его не рассмотрели хорошим игроком, спасибо Федуну. Ведь под его чутким руководством и еще конечно особо разбирающейся в футболе Заремы , разогнали всех тренеров с академии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:43
И вот это игрок уровня ЦСКА ???
Федотов , не тормози !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:22
Центральный защитник. Теперь Дивеев, Агапов и Роша. А Баха в опорную зону , или на продажу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:14
Потом выяснится, что он нам не нужен.
Djebrael
Djebrael
вчера в 21:57
Ну а зачем его берут... что сразу на лавочку...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:46
А на какую позицию его берут ? В прочем, ВВФ виднее.
Удачи парню в ЦСКА.
Boricku
Boricku
вчера в 21:25
Агапыч
Гость
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