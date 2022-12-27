Агапов переходит в ЦСКА

Защитник «Пари НН» Илья Агапов в ближайшее время пополнит состав ЦСКА.
Стороны уже согласовали детали сделки, футболист в недалеком будущем пройдет медосмотр. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за нижегородцев. Рыночная стоимость Агапова оценивается в 1 миллион евро.
Агапов воспитанник Казани.
В Спартаке-2 в то время скупали все что плохо лежит. А то что его не рассмотрели хорошим игроком, спасибо Федуну. Ведь под его чутким руководством и еще конечно особо разбирающейся в футболе Заремы , разогнали всех тренеров с академии.
Агапов воспитанник Казани.
В Спартаке-2 в то время скупали все что плохо лежит. А то что его не рассмотрели хорошим игроком, спасибо Федуну. Ведь под его чутким руководством и еще конечно особо разбирающейся в футболе Заремы , разогнали всех тренеров с академии.