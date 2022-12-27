Агапов переходит в ЦСКА

1672163747

вчера, 20:55

Защитник «Пари НН» в ближайшее время пополнит состав ЦСКА .

Стороны уже согласовали детали сделки, футболист в недалеком будущем пройдет медосмотр. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за нижегородцев. Рыночная стоимость Агапова оценивается в 1 миллион евро.