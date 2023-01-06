«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Челси» (1:0).
Единственный гол в игре забил Рияд Марез на 63-й минуте.
«Манчестер Сити» благодаря этой победе набрал 39 очков. Команда идет на 2-м месте. У «Челси» осталось 25 пунктов, команда находится на 10-й позиции.
Тогда ушли лидеры по линиям, а у Поттера ушли в лазарет.
Нужно выявлять с академии лучших и наигрывать молодежь. И пользоваться купленными за не малые деньги Закарией и Чуквуемека.
Сезон сложно спасти, но пробовать пробиться с молодежью в можно.
А не надеяться на Кукурелью и Аспиликуете. Холл хорош, но быстро устает. Ну выпускай со второго тайма сразу.
Первый тайм не смог посмотреть. Но Сити конечно были сильнее во втором.
А поражение все таки можно было избежать. Если бы не начудили Кепа и Кукушка.
МанСити в гонке с чем и поздравляю.
А Челси увы будет чудом если попадет в четверку.
Ждем и надеемся.
Тогда ушли лидеры по линиям, а у Поттера ушли в лазарет.
Нужно выявлять с академии лучших и наигрывать молодежь. И пользоваться купленными за не малые деньги Закарией и Чуквуемека.
Сезон сложно спасти, но пробовать пробиться с молодежью в можно.
А не надеяться на Кукурелью и Аспиликуете. Холл хорош, но быстро устает. Ну выпускай со второго тайма сразу.
Первый тайм не смог посмотреть. Но Сити конечно были сильнее во втором.
А поражение все таки можно было избежать. Если бы не начудили Кепа и Кукушка.
МанСити в гонке с чем и поздравляю.
А Челси увы будет чудом если попадет в четверку.
Ждем и надеемся.