Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси»

сегодня, 00:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостях обыграл «Челси» (1:0).

Единственный гол в игре забил Рияд Марез на 63-й минуте.

«Манчестер Сити» благодаря этой победе набрал 39 очков. Команда идет на 2-м месте. У «Челси» осталось 25 пунктов, команда находится на 10-й позиции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» с трудом обыграла клуб 3-й лиги в 1/16 финала Кубка Испании
Вчера, 01:32
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разобраться с «Кристал Пэлас»
Вчера, 00:52
«Интер» обыграл «Наполи» в центральном матче тура Серии А
Вчера, 00:39
«Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
04 января
«Ювентус» лишь в концовке матча дожал аутсайдера «Кремонезе»
04 января
«Лацио» проиграл «Лечче»
04 января
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:29
Ушло эпохи Челси вместе Абрамовича , как эпохи М.Ю с Фергюсоном.
Возможно мы больше не увидим в Челси топ клуб.
Челси превращается в Ньюкасл
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Тяжко Челси без Абрамовича, становятся обычным серым середняком АПЛ
ne87pghjv6d8
ne87pghjv6d8
сегодня в 04:52
Неожиданно мало голов оказалось в этой игре
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 02:06
Джеймс, Канте, Чиллуэл, Лофтус Чик, Фофана, Менди, а теперь еще Маунт, Пуля и Стерлинг. Выпускать уже некого, вот и карты в руки Поттеру. Нужно молодых выпускать, он знает кто на что горазд. Все равно уволят к черту, если так дальше пойдет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:58
4-я подряд победа МС над Челси....
При чём Челси за 4 матча не забили ни одного гола...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:43
Если сезон списали в АПЛ,то надо давать играть молодежи и пробовать разные варианты в игре и по составу, вылеить не вылетим,а займем 5 место или 11 уже не принципиально.
Единственный плюс,полностью соглашусь с Таганским,что Поттер даёт играть молодежи.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:38
Играли нормально винить не за что
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:29
Очень важно не отпускать Арсенал далеко.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 01:06
Заслуженная победа..
azkan
azkan
сегодня в 01:03
У Поттера сейчас такое же положение, как было у Лэмпарда во время бана.
Тогда ушли лидеры по линиям, а у Поттера ушли в лазарет.
Нужно выявлять с академии лучших и наигрывать молодежь. И пользоваться купленными за не малые деньги Закарией и Чуквуемека.
Сезон сложно спасти, но пробовать пробиться с молодежью в можно.
А не надеяться на Кукурелью и Аспиликуете. Холл хорош, но быстро устает. Ну выпускай со второго тайма сразу.
Первый тайм не смог посмотреть. Но Сити конечно были сильнее во втором.
А поражение все таки можно было избежать. Если бы не начудили Кепа и Кукушка.
МанСити в гонке с чем и поздравляю.
А Челси увы будет чудом если попадет в четверку.
Ждем и надеемся.
Таганский
Таганский
сегодня в 01:02
Понравилось одно - появление молодежи.. Хотелось бы руководству клуба напомнить почаще смотреть на свою молодежь, и если решили омалаживать команду, то лучше за счет своих, а не тупо разбрасываться бабками, приобретая шлак..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:57
Хорошая победа.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 