«Интер» обыграл «Наполи» в центральном матче тура Серии А

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сегодня, 00:39

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Наполи» (1:0).

Единственный гол забил Эдин Джеко на 56-й минуте.

Таким образом, «Наполи» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Несмотря на это, команда продолжает лидировать, имея 41 очко. Преимущество над «Миланом», который идет вторым, составляет 5 пунктов.

«Интер» набрал 33 балла и вышел на 4-е место.