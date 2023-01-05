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«Интер» обыграл «Наполи» в центральном матче тура Серии А

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Наполи» (1:0).

Единственный гол забил Эдин Джеко на 56-й минуте.

Таким образом, «Наполи» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Несмотря на это, команда продолжает лидировать, имея 41 очко. Преимущество над «Миланом», который идет вторым, составляет 5 пунктов.

«Интер» набрал 33 балла и вышел на 4-е место.

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Все комментарии
scbw68ffgv4b
scbw68ffgv4b
сегодня в 03:03
Интрига в сериАле вполне может возродиться
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:51
Лукаку и там бесполезный.
Capral
Capral
сегодня в 00:42, ред.
Ребята, подскажите пожалуйста- а "Марадона" сегодня играл? Чёт не заметил, новерное надо очки менять...
Конечно, если серьёзно, после нулевых, смотреть нынешнюю Серию А, очень непросто.
Гость
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