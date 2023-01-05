«Интер» обыграл «Наполи» в центральном матче тура Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» дома победил «Наполи» (1:0).
Единственный гол забил Эдин Джеко на 56-й минуте.
Таким образом, «Наполи» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Серии А. Несмотря на это, команда продолжает лидировать, имея 41 очко. Преимущество над «Миланом», который идет вторым, составляет 5 пунктов.
«Интер» набрал 33 балла и вышел на 4-е место.
Конечно, если серьёзно, после нулевых, смотреть нынешнюю Серию А, очень непросто.
Конечно, если серьёзно, после нулевых, смотреть нынешнюю Серию А, очень непросто.