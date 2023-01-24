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Госдума и Минздрав обсудят продажу и рекламу пива на стадионах

вчера, 17:56

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что с министерством здравоохранения будет обсуждаться реклама и продажа пива на стадионах.

Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

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Источник: tass.ru
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ABir
ABir
вчера в 22:39, ред.
Губит людей не пиво…
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:02
Утратив чувство коллектива,
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:51

Не в качестве рекламы, а в создании хорошего настроения!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Какой футбол без пива?
протон
протон
вчера в 18:00
Гениально! Рекламировать пиво на фасадах стадионов, но не продавать его на стадионе
Предлагаю разрешить продавать пиво на стадионах, но пить на стадионах нельзя.
протон
протон
вчера в 17:59, ред.
- Вы пиво продаете?
Нет, просто показываем
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