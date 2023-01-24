Госдума и Минздрав обсудят продажу и рекламу пива на стадионах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что с министерством здравоохранения будет обсуждаться реклама и продажа пива на стадионах.
Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
по трезвым лицам не скорбя,
страна,упившаяся пивом-
благословляю я тебя!
Не в качестве рекламы, а в создании хорошего настроения!
Не в качестве рекламы, а в создании хорошего настроения!
Предлагаю разрешить продавать пиво на стадионах, но пить на стадионах нельзя.
Предлагаю разрешить продавать пиво на стадионах, но пить на стадионах нельзя.
Нет, просто показываем
Нет, просто показываем