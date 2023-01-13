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Бизнесмен заплатит более 2,5 млн евро за билет на матч Месси против Роналду

сегодня, 00:39

Бизнесмен из Саудовской Аравии Мушреф Аль-Гамди намерен заплатить 2,66 млн долларов за билет на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» против ПСЖ с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Мужчина лидирует на аукционе, который завершится 17 января.

Обладатель билета будет иметь право присутствовать на церемонии награждения после игры, а также сможет войти в раздевалку и встретиться с обоими футболистами.

Игра пройдёт 19 января в Эр-Рияде.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:26
Я думал его на поле играть выпустят за такие деньги.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 04:54
Какой удивительный билет.)
Gahi
Gahi
сегодня в 03:56
На то и аукцион, чтобы как можно больше заработать на данном мероприятии, скорее всего это будет благотворительным мероприятием для всх участников. Удачи
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 01:12
Лучше бы Палестине пожертвовал
протон
протон
сегодня в 00:47, ред.
Наср годовую Зарплату Роналду отобьет за месяц таких аукционов
Самый дорогой билет на футболе в мире...
Вы спросите арабы сума сошли? нет не сошли вы почитайте как живут арабы и куда вкладывают. там гражданство не получишь , арабы не работают а работают за них.
Гость
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