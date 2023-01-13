Бизнесмен заплатит более 2,5 млн евро за билет на матч Месси против Роналду

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сегодня, 00:39

Бизнесмен из Саудовской Аравии Мушреф Аль-Гамди намерен заплатить 2,66 млн долларов за билет на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» против ПСЖ с участием и . Мужчина лидирует на аукционе, который завершится 17 января.

Обладатель билета будет иметь право присутствовать на церемонии награждения после игры, а также сможет войти в раздевалку и встретиться с обоими футболистами.

Игра пройдёт 19 января в Эр-Рияде.