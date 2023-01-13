Бизнесмен заплатит более 2,5 млн евро за билет на матч Месси против Роналду

Бизнесмен из Саудовской Аравии Мушреф Аль-Гамди намерен заплатить 2,66 млн долларов за билет на матч звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» против ПСЖ с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Мужчина лидирует на аукционе, который завершится 17 января.
Обладатель билета будет иметь право присутствовать на церемонии награждения после игры, а также сможет войти в раздевалку и встретиться с обоими футболистами.
Игра пройдёт 19 января в Эр-Рияде.
Самый дорогой билет на футболе в мире...
Вы спросите арабы сума сошли? нет не сошли вы почитайте как живут арабы и куда вкладывают. там гражданство не получишь , арабы не работают а работают за них.
Самый дорогой билет на футболе в мире...
Вы спросите арабы сума сошли? нет не сошли вы почитайте как живут арабы и куда вкладывают. там гражданство не получишь , арабы не работают а работают за них.