В Минцифры назвали число болельщиков, оформивших Fan ID

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вчера, 14:03

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга по результатам нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год рассказал о том, сколько россиян оформили карту болельщика (Fan ID).

На сегодняшний день около 350 тысяч человек оформили карту болельщика.