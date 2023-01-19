В Минцифры назвали число болельщиков, оформивших Fan ID

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга по результатам нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год рассказал о том, сколько россиян оформили карту болельщика (Fan ID).
На сегодняшний день около 350 тысяч человек оформили карту болельщика.
Он отметил, что порядка 280 тысяч человек посетили матчи РПЛ. Также министр напомнил, что в текущем году планируется сделать весь процесс оформления карты в электронном виде без необходимости посещения МФЦ.
По крайней мере на данный момент и в нашем городе так
По крайней мере на данный момент и в нашем городе так
А сейчас просто для пересчёта всех фанатов, только вопрос зачем? Да и фанаты не будут оформлять Fan ID, как не оформляли его на ЧМ и КК...
А сейчас просто для пересчёта всех фанатов, только вопрос зачем? Да и фанаты не будут оформлять Fan ID, как не оформляли его на ЧМ и КК...
Нормальный человек никогда не будет делать Fan ID . Домой по паспорту не ходят !
350к пффф, на всю страну)) разделив на 16 команд это почти 22к на команду в среднем) а из 350 000 о которых говорится в отчете, 200 000 мертвых душ, чинушей и их семейств для статистики)
Нормальный человек никогда не будет делать Fan ID . Домой по паспорту не ходят !
350к пффф, на всю страну)) разделив на 16 команд это почти 22к на команду в среднем) а из 350 000 о которых говорится в отчете, 200 000 мертвых душ, чинушей и их семейств для статистики)
ужас как сильно захотелось оформить карту болельщика...
ужас как сильно захотелось оформить карту болельщика...
1. Восстановлением номера, которым он давно не пользовался, но к которому была привязана учетка.
(можно было бы перепривязать к другому номеру, но по беготне это тоже самое - там надо идти заново удостовериться)
2. Привязкой почты. Вечер, большая нагрузка и оно никак не присылало ссылку для привязки, раз 6 пришлось просить.
3. Фотографирования. Для меня не проблема, а батя с кнопочным телефоном ходит и для стариков дополнительная задача.
В целом из-за тормозов на портале сидел над компом около получаса и меня утомило. Как из ситуации будут выходить люди в возрасте не дружащие с компами и смартами - не представляю.
Всем, у кого такая родня среди болельщиков - терпения)))
1. Восстановлением номера, которым он давно не пользовался, но к которому была привязана учетка.
(можно было бы перепривязать к другому номеру, но по беготне это тоже самое - там надо идти заново удостовериться)
2. Привязкой почты. Вечер, большая нагрузка и оно никак не присылало ссылку для привязки, раз 6 пришлось просить.
3. Фотографирования. Для меня не проблема, а батя с кнопочным телефоном ходит и для стариков дополнительная задача.
В целом из-за тормозов на портале сидел над компом около получаса и меня утомило. Как из ситуации будут выходить люди в возрасте не дружащие с компами и смартами - не представляю.
Всем, у кого такая родня среди болельщиков - терпения)))
Пора идти оформлять карту!
dok66
Цифра 350 т. непроверяемая , остается согласиться , и пойти оформлять карту
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у Минцифр боты даже на Соккере есть
Пора идти оформлять карту!
dok66
Цифра 350 т. непроверяемая , остается согласиться , и пойти оформлять карту
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у Минцифр боты даже на Соккере есть