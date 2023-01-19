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В Минцифры назвали число болельщиков, оформивших Fan ID

вчера, 14:03

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга по результатам нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год рассказал о том, сколько россиян оформили карту болельщика (Fan ID).

На сегодняшний день около 350 тысяч человек оформили карту болельщика.

Он отметил, что порядка 280 тысяч человек посетили матчи РПЛ. Также министр напомнил, что в текущем году планируется сделать весь процесс оформления карты в электронном виде без необходимости посещения МФЦ.

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Источник: tass.ru Фото: Ирина Рыбакова - Soccer.ru
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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:15
Формируют базу данных для мобилизации?
Asper
Asper ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:49
Не-а, там сказали, что заявление надо подавать самостоятельно, а к ним приходить только когда уже всё проверят и одобрят.
По крайней мере на данный момент и в нашем городе так
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:55
тут главный вопрос зачем? и какая польза от этого болельщикам? вот на ЧМ это реально крутая штука была, где тебя по ней и в метро в день матча бесплатно пропускали и на электричку и даже были поезда для фанатов. Вот это было круть!
А сейчас просто для пересчёта всех фанатов, только вопрос зачем? Да и фанаты не будут оформлять Fan ID, как не оформляли его на ЧМ и КК...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:52
Ну как и сейчас, через Мои Документы... Все старики, которым не кому помочь идут в Мои Документы и там менеджер за них все в гос услугах делает...
pomor45
pomor45
вчера в 20:20
Лиха беда - начало.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:10
Глава Минцифры Максут Шадаев нагло врёт ! Не наберётся и 100 тыс. Пид...ры !
протон
протон
вчера в 19:23
Посмотрим на посещаемость, посчитаем и посмеёмся все вместе )
Нормальный человек никогда не будет делать Fan ID . Домой по паспорту не ходят !
350к пффф, на всю страну)) разделив на 16 команд это почти 22к на команду в среднем) а из 350 000 о которых говорится в отчете, 200 000 мертвых душ, чинушей и их семейств для статистики)
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 18:20
я оф формил. Пробуийте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:51
Ни разу в жизни не был на стадионе...но после слов Максута Игоревича о Fan ID
ужас как сильно захотелось оформить карту болельщика...
Союзник противников
Союзник противников ответ Asper (раскрыть)
вчера в 17:40
ПРисылай ко мне,я в 72 года им оформлю.А то полчаса-и устал...Да на улице 90 из 100 не отрывают глаза от смартфона,а тут-поди ж ты,не хватает терпения!!!Тик-ток всем в радость...
Союзник противников
Союзник противников ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 17:38
А что определяет,на твой взгляд,здравость ума? Представьте "здравометр",я им всех своих знакомых измерять буду.Наверное,это классическое :"Не верю-у-у-у!".Без аргументов.
Союзник противников
Союзник противников ответ dikalot (раскрыть)
вчера в 17:36
Назови цифру 50 000 и мы тебе охотно поверим.Но не все.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:53
Меня пронесло - я не FAN и не имею отметку..
hj3yynyc24sa
hj3yynyc24sa
вчера в 15:39
Давно пора отменять эту бредятину
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:36
А акция "Назло маме отморожу уши" ещё продолжается? Как долго она планируется? До полной капитуляции? Ибо начало положено и эта цифра будет расти
adekvat
adekvat
вчера в 15:34
Это что хорошо или плохо? Я думаю это меньше чем раньше ходило на матчи.
dikalot
dikalot
вчера в 15:10
350000 это не реально.
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:07
А почему не 450 ( именно столько составляют структуру клубов и стадионов).... кто то что то недорабатывает...:)))))
Asper
Asper
вчера в 14:55
Буквально вчера ипп4лся с госуслугами, чтоб бате оформить. Ну так как он сам своей учёткой не пользуется, то пришлось промудохаться с:
1. Восстановлением номера, которым он давно не пользовался, но к которому была привязана учетка.
(можно было бы перепривязать к другому номеру, но по беготне это тоже самое - там надо идти заново удостовериться)
2. Привязкой почты. Вечер, большая нагрузка и оно никак не присылало ссылку для привязки, раз 6 пришлось просить.
3. Фотографирования. Для меня не проблема, а батя с кнопочным телефоном ходит и для стариков дополнительная задача.
В целом из-за тормозов на портале сидел над компом около получаса и меня утомило. Как из ситуации будут выходить люди в возрасте не дружащие с компами и смартами - не представляю.
Всем, у кого такая родня среди болельщиков - терпения)))
LOpp
LOpp
вчера в 14:44
    dok66
    dok66
    вчера в 14:38
    Цифра 350 т. непроверяемая , остается согласиться , и пойти оформлять карту .
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:29
    Никакой сложности в оформлении Fan ID нет. Больше крика чем проблем.
    Penokkio
    Penokkio
    вчера в 14:11
    Не думаю, что кто-то в здравом уме поверит в правдивость этих цифр. Плюс я думаю считают ещё тех, кто оформлял фан айди на матчи ЧМ-2018
    gjwb5n968wba
    gjwb5n968wba
    вчера в 14:09
    Пора идти оформлять карту!
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 14:08
    Это будущее, потом 350 тысяч человек еще захотят, а то и больше.
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