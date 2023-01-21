Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» разыграет автомобиль среди тех, кто оформит Fan ID

сегодня, 10:26

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объявил о запуске в феврале специальной программы для тех, кто оформит карту болельщика (Fan ID).

Мы подготовили специальную программу. В феврале мы её запустим. Назовем её не бонусами, а разнообразными «коврижками». Одна из них уже была объявлена — возможность получить машину Lada. Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Минцифры назвали число болельщиков, оформивших Fan ID
19 января
Ультрас «Левски» выступили против матчей с российскими клубами
16 января
Бизнесмен заплатит более 2,5 млн евро за билет на матч Месси против Роналду
13 января
Дети, праздновавшие в стиле Роналду, прервали матч саудовской Премьер-Лиги
06 января Фото
Презентацию Суареса в качестве игрока «Гремио» посетили 40 тысяч человек
05 января Фото
СлухиБолельщики «Эвертона» попросили уволить Лэмпарда
04 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:39, ред.
Лада как то совсем скромно...для такого достопочтенного клуба как Зенит.....
Можно было и....
Брулин
Брулин
сегодня в 11:36
Ну Ауди то не могут разыграть. Разыгрывают предмет массового потребления. В параллельном розыгрыше уже больше 120000 штук должны получить граждане.
протон
протон
сегодня в 11:03
Если каждому оформившему по машине. Я согласен.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:02
"Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1342722/medvedev-aleksandr-zenit 21.01.2023

А мну верит в то, что из-за " коврижки" "машина Lada" у многих проснется настоящая любовь к футболу и особенно у тех кто болеет за Зенит (и не только)
Gahi
Gahi
сегодня в 10:32
Раньше спешили на стадион чтобы успеть попасть на матч, а теперь призы машины разыграть готовы, для того чтобы на футболе люди были.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 