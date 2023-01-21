«Зенит» разыграет автомобиль среди тех, кто оформит Fan ID

Генеральный директор «Зенита» объявил о запуске в феврале специальной программы для тех, кто оформит карту болельщика (Fan ID).

Мы подготовили специальную программу. В феврале мы её запустим. Назовем её не бонусами, а разнообразными «коврижками». Одна из них уже была объявлена — возможность получить машину Lada. Это не единственная «коврижка», они будут многочисленными и разнообразными.

Думаю, что она должна привлечь болельщиков. Верю, что те, кто по-настоящему любят футбол и болеют за «Зенит», обязательно оформят карту болельщика. Тем более в рамках той программы, которую мы предложим нашим болельщикам.