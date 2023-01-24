Госдума и Минздрав обсудят продажу и рекламу пива на стадионах

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24 января 2023, 17:56

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил, что с министерством здравоохранения будет обсуждаться реклама и продажа пива на стадионах.

Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.