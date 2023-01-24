«Аль-Наср» хочет подписать Модрича до конца зимнего трансферного окна .

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вчера, 19:16

«Аль-Наср» намерен приобрести полузащитника «Реала» , сообщает Okaz.

По данным источника, руководство саудовского клуба сделало официальное предложение хорвату о переходе. «Аль-Наср» хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно на 2,5 года с зарплатой более чем в 40 млн евро, если получится договориться с мадридцами. Если переговоры с «Реалом» окажутся безуспешными, саудовцы могут подписать Модрича летом, когда тот станет свободным агентом.

Отмечается, что у футболиста есть желание играть вместе с Криштиану Роналду.