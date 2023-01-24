«Аль-Наср» хочет подписать Модрича до конца зимнего трансферного окна .

«Аль-Наср» намерен приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает Okaz.
По данным источника, руководство саудовского клуба сделало официальное предложение хорвату о переходе. «Аль-Наср» хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно на 2,5 года с зарплатой более чем в 40 млн евро, если получится договориться с мадридцами. Если переговоры с «Реалом» окажутся безуспешными, саудовцы могут подписать Модрича летом, когда тот станет свободным агентом.
Отмечается, что у футболиста есть желание играть вместе с Криштиану Роналду.
В этой жизни может всё произойти. Деньги 💰💲 , возраст, да и Флорентино, могут стать решающим звеном в этом переходе.
Да ещё и то что Рон с Модричем играли за Реал и прекрасно понимают игру друг друга, могли бы стать для команды очень серьёзным тандемом. Но думаю что Модрич в любом случае должен будет доиграть свой контракт в Реале, а там уже и молодёжь есть у команды, которая безболезненно может и должна будет заменить Модрича.
Модрич не просто высококлассный игрок, он мозг команды, его мотор. И в любом случае для Реала это будет огромная потеря. Но и это должно было когда-то случится, и к этому команду наверняка готовили.
Так что всё идёт как и должно было случится. Да и для Модрича этот переход в гости к Рону не будет нагрузкой, а хорошей добавкой в его пенсионный фонд. Для семьи лишних денег не бывает. В любом случае пожелаю Модричу только Удачи, и пусть у него всё получится !
В этой жизни может всё произойти. Деньги 💰💲 , возраст, да и Флорентино, могут стать решающим звеном в этом переходе.
Да ещё и то что Рон с Модричем играли за Реал и прекрасно понимают игру друг друга, могли бы стать для команды очень серьёзным тандемом. Но думаю что Модрич в любом случае должен будет доиграть свой контракт в Реале, а там уже и молодёжь есть у команды, которая безболезненно может и должна будет заменить Модрича.
Модрич не просто высококлассный игрок, он мозг команды, его мотор. И в любом случае для Реала это будет огромная потеря. Но и это должно было когда-то случится, и к этому команду наверняка готовили.
Так что всё идёт как и должно было случится. Да и для Модрича этот переход в гости к Рону не будет нагрузкой, а хорошей добавкой в его пенсионный фонд. Для семьи лишних денег не бывает. В любом случае пожелаю Модричу только Удачи, и пусть у него всё получится !