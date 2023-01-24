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«Аль-Наср» хочет подписать Модрича до конца зимнего трансферного окна

вчера, 19:16

«Аль-Наср» намерен приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает Okaz.

По данным источника, руководство саудовского клуба сделало официальное предложение хорвату о переходе. «Аль-Наср» хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно на 2,5 года с зарплатой более чем в 40 млн евро, если получится договориться с мадридцами. Если переговоры с «Реалом» окажутся безуспешными, саудовцы могут подписать Модрича летом, когда тот станет свободным агентом.

Отмечается, что у футболиста есть желание играть вместе с Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:06
У Модрича есть достоинство, он не продастся как некоторые.
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:56
Если Реал ему не предложит контракт , то уйдет , хотя , Модрич ещё может спокойно пару лет поиграть на уровне ЛЧ , крутой игрок
ABir
ABir
вчера в 22:38, ред.
Снова вместе с Криштиану смогут в одной команде зажечь! Луке надо соглашаться, думаю, Реал будет не против.
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 21:33
У Модрича финансы на втором плане!) Останется в Реале еще года на полтора !)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:23
Было бы неплохо,перед уходом из футбола.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:58
Теперь мы знаем адрес пенсионного фонда бывших футболистов.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:56
Модрич, потом Марсело. Аль-Наср со временем станет резервом Реала Мадрида.
adekvat
adekvat
вчера в 20:54
Хорошие пенсионные в Аль Насра, скоро все пенсионеры там будут.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:38
Бускетс отказался, и Модрич откажется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32, ред.
«Аль-Наср» хочет подписать Модрича до конца зимнего трансферного окна .

В этой жизни может всё произойти. Деньги 💰💲 , возраст, да и Флорентино, могут стать решающим звеном в этом переходе.

Да ещё и то что Рон с Модричем играли за Реал и прекрасно понимают игру друг друга, могли бы стать для команды очень серьёзным тандемом. Но думаю что Модрич в любом случае должен будет доиграть свой контракт в Реале, а там уже и молодёжь есть у команды, которая безболезненно может и должна будет заменить Модрича.

Модрич не просто высококлассный игрок, он мозг команды, его мотор. И в любом случае для Реала это будет огромная потеря. Но и это должно было когда-то случится, и к этому команду наверняка готовили.

Так что всё идёт как и должно было случится. Да и для Модрича этот переход в гости к Рону не будет нагрузкой, а хорошей добавкой в его пенсионный фонд. Для семьи лишних денег не бывает. В любом случае пожелаю Модричу только Удачи, и пусть у него всё получится !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:29
Года подпирают, сам себе всё уже доказал, почему и не рвануть в сказочную Саудовскую Аравию за золотым предпенсионным запасом
Рамос тоже хочет, даже любимую свою кобылу продал аравийцам...)?
112910415
112910415
вчера в 20:24
амбициозные планы, однако
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 19:57
Ну тут оклад вдвое больше предлагают и контракт гарантированный до 40-летия. Все будет зависеть от того как он себя чувствует. Тянет ли ещё прежний темп. Если уже чувствует , что сдаёт думаю выберет Саудовскую про лигу. Есть риск что в следующем сезоне Тчуамени или Камавинга могут вытеснить из основы в случае спада, а как «красиво» Флорентино прощается с легендами все знают
Elliada
Elliada
вчера в 19:30
В лигу верблюдов идут только те, у кого нет другого выбора. Модрич останется в Реале еще минимум на год. Он еще топ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:25
Так саудиты соберут всех пенсинеров Реала.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
вчера в 19:24
Не быть этому!
АТГ
АТГ
вчера в 19:21
Получше роника будет
ДСА
ДСА
вчера в 19:20
Звёздные пенсионеры нынче в цене
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