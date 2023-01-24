Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Англии

Все комментарии
dikalot
dikalot
вчера в 17:01
Ливерпуль его хотел еще в 2019-ом году, потом сделка не произошла.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 15:06
Денег не хватит и на Джуда и на Райса.
Деклана с большей долей вероятности будет ждать МЮ,Арсенал,Сити,Челси)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:52
Тут игроку главное не прогадать: и с клубом, и с зарплатой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 