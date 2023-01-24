«Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Англии

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать футболистом «Ливерпуля».
«Красные» всерьез интересуются игроком, летом они намерены активно работать в направлении трансфера Райса.
Известно, что у полузащитника есть и другие варианты в АПЛ.
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать футболистом «Ливерпуля».
«Красные» всерьез интересуются игроком, летом они намерены активно работать в направлении трансфера Райса.
Известно, что у полузащитника есть и другие варианты в АПЛ.
Деклана с большей долей вероятности будет ждать МЮ,Арсенал,Сити,Челси)
Деклана с большей долей вероятности будет ждать МЮ,Арсенал,Сити,Челси)