Бывший защитник «Динамо» Морозов перешёл в клуб из чемпионата Израиля

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сегодня, 21:50

Российский защитник перебрался из словенского «Целе» в «Бейтар» из чемпионата Израиля. 28-летний футболист будет выступать за эту команду до конца текущего сезона. Сделка предусматривает возможность продления на будущую кампанию.

Морозов оказался в «Целе» в прошлом году, после того как с ним расторгло контракт московское «Динамо».