Бывший защитник «Динамо» Морозов перешёл в клуб из чемпионата Израиля

Российский защитник Григорий Морозов перебрался из словенского «Целе» в «Бейтар» из чемпионата Израиля. 28-летний футболист будет выступать за эту команду до конца текущего сезона. Сделка предусматривает возможность продления на будущую кампанию.
Морозов оказался в «Целе» в прошлом году, после того как с ним расторгло контракт московское «Динамо».
Ну, а Грише- удачи, всегда и во всём!!!
Ну, а Грише- удачи, всегда и во всём!!!
Кстати, он и израильское гражданство уже оформил, у него еврейские корни..
Кстати, он и израильское гражданство уже оформил, у него еврейские корни..