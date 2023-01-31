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Бывший защитник «Динамо» Морозов перешёл в клуб из чемпионата Израиля

сегодня, 21:50

Российский защитник Григорий Морозов перебрался из словенского «Целе» в «Бейтар» из чемпионата Израиля. 28-летний футболист будет выступать за эту команду до конца текущего сезона. Сделка предусматривает возможность продления на будущую кампанию.

Морозов оказался в «Целе» в прошлом году, после того как с ним расторгло контракт московское «Динамо».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:30, ред.
Еще одно подтверждение того, что значит попасть молодому футболисту в руки бездарности и шарлатана. Способный парнишка, Гриша Морозов, подавал большие надежды в ДИНАМО. Но, сначала бездарность кобелев, а затем и Калитвинцев загубили талант парня. Собственно, аналогичная история случилась совсем недавно с Захаряном и Тюкавиным, правда, ничтожество, уже было заморское... Вот поэтому, я так часто вспоминаю великого К.И.Бескова...
Ну, а Грише- удачи, всегда и во всём!!!
баск
баск
сегодня в 22:03
Гришка молодец, прям карьеру делает, чемпионат Израиля посильнее словенского)

Кстати, он и израильское гражданство уже оформил, у него еврейские корни..
Гость
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