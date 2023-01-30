Шомуродов уступил форварду сборной Аргентины и экс-игроку «Челси». Его ждёт «Специя»

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вчера, 23:15

И борьба за выживание.

Элдор Шомуродов ворвался в РПЛ в одно время с Александром Соболевым. Они устроили гонку в топе бомбардиров чемпионата-2019/20 (как же давно это было). Победа тогда досталась форварду «Крыльев», перешедшему в «Спартак». Зато узбекистанец перебрался в чемпионат Италии и после удачного сезона с «Дженоа» оказался в «Роме». Остаток нынешней кампании футболист проведет на правах аренды в «Специи», и такое развитие событий для Элдора – плюс.

Уходил в «Рому» бороться за статус лидера

8 мячей в дебютном сезоне за клуб Серии А – отличный показатель. Тем более если речь идет о команде, которая болтается в середине турнирной таблицы. Узбекский нападающий стал вторым бомбардиром «грифонов» по итогам чемпионата 2020/21. Игрока заслуженно подписала «Рома» — причем сумма компенсации для «Дженоа», по данным СМИ , в 2 раза превышала ту, что заплатили сами генуэзцы «Ростову».

Шомуродов прекрасно понимал, что в «Роме» конкуренция будет в разы выше – ожидания подтвердились, когда боссы клуба подписали Тэмми Абрахама. После матча с «Фиорентиной» в августе 2021-го наставник римлян Жозе Моуриньо отмечал:

Непросто кого-то оставлять на скамейке, но Шомуродов способен играть слева или действовать в связке с Абрахамом. На данный момент никто из них не находится в такой же форме, как игроки, работавшие на предсезонке с первого дня, поэтому я решил использовать Пеллегрини под нападающим. Шому очень опасен на свободных пространствах, Тэмми же больше играет «столба», поэтому если бы он даже не устал, я бы все равно сделал эту замену через несколько минут.

В конкуренции между Элдором и Абрахамом португальский менеджер ожидаемо отдавал предпочтение второму – но у узбекистанца хотя бы была игровая практика. В ничего не значащих встречах он выходил на поле с первых минут – так отметился тремя голами и четырьмя ассистами по итогам предыдущего сезона Серии А. Бороться за место в основе стало невозможно позднее.

Конкурировать с топ-форвардами оказалось нереально

Летом «желто-красные» подписали сразу двоих добротных исполнителей на правах свободных агентов, причем один из них был топ-класса. Элдору было тяжело противостоять одному Абрахаму – теперь предстояло делить время на поле еще и с Пауло Дибалой, а также Андреа Белотти.

С их приходом почти не осталось способов интегрировать Шомуродова в основной состав. Тэмми забрал себе позицию наконечника атак, а Белотти выходил со скамейки. Место под нападающим отходило Пауло (и Эль-Шаарави) – держать мастера такого уровня на скамейке точно никто не станет, как и создавать искусственную конкуренцию.

Футболист из Узбекистана в текущем чемпионате вышел на поле лишь в шести матчах Серии А, еще в 13 оставался в запасе – и не отметился результативными действиями. Всем было ясно, что Элдору лучше найти новую команду – конкуренцию он проиграл, минувшим летом даже появлялись слухи, что португальский наставник недоволен работой форварда во время сборов.

Уже в конце января стали писать, что интерес к Шомуродову проявляют «Торино», «Лилль», «Байер» и «Вальядолид». Позднее в переговоры включилась «Специя» — она в итоге и забрала нападающего на правах аренды. Решение расстаться с игроком Моуриньо объяснил так:

Элдор — фантастический парень, который должен играть, однако здесь у него было не слишком много возможностей. Он нуждается в этой аренде, он заслуживает играть больше. Элдор уходит от нас сейчас, но, возможно, через полгода он вернется. На данном этапе для него важно получать игровую практику.

Повторение истории Миранчука

Подбор игроков на позиции Шомуродова в «Роме» оказался сильнее, чем сам Элдор – конкуренцию им он проиграл. К тому же для оборонительного футбола Жозе гораздо больше подходит Абрахам, Дибала задает креатив действиям в финальной трети. Ни в том, ни в другом узбекистанец соревноваться с ними не может.

«Специя» — команда, которая отвечает уровню 27-летнего футболиста и может удовлетворить его запросы по игровому времени. Ситуация очень похожа на историю Алексея Миранчука в чемпионате Италии – россиянин тоже сначала попал в топ-клуб, в крайне конкурентную среду. На него тоже изначально возлагали надежды, оправдать которые в жесткой системе Гасперини он не смог. Зато в «Торино» полузащитник получил свободу действий, а главный тренер Иван Юрич относится к нему с восторгом:

«К Миранчуку я испытываю только любовь, он — особенный мальчик, которому нужна свобода, чтобы проявить себя. Он часто забивает, а также отлично проявил себя сегодня в обороне. Мы рады, что он играет за нас. Миранчук серьезно изменился в плане физики и динамики. Он фантастически провел первый тайм и очень умно действовал во втором. Алексей сделал важные шаги и стал сильнее в этом сезоне», — отмечал специалист после победы над «Фиорентиной».

Возможно, Шомуродову нужна аналогичная обстановка и доверие. И «Специя» может дать ему все необходимое. Главный бомбардир команды Мбала Нзола слег с травмой и вернется на поле не раньше второй половины февраля. Остальные и близко не выдерживают темпа основного форварда – зато его способен выдержать Элдор. Главное – вытянуть команду из затруднительного положения на грани с зоной вылета.